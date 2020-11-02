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Выборы президента Молдовы

Итоги президентских выборов в Молдове – что дальше?

© Photo : Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
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В понедельник, 2 ноября, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Итоги президентских выборов в Молдове – что дальше?"

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. В воскресенье, 1 ноября, прошли выборы президента Молдовы. Голосование не выявило абсолютного победителя, поэтому пройдет второй тур. О том, как оценивают итоги первого тура выборов, расскажет руководитель попечительского совета ФНКА Молдаван России, академик РАЕН, вице-президент Российско-Молдавского Делового Совета Юрий НАГЕРНЯК.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
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