Результаты второго тура на данный момент непредсказуемы - Нагерняк

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Результаты первого тура выборов главы государства РМ не стали неожиданностью, выявили настроения и чаяния электората. Об этом рассказал вице-президент Российско-молдавского делового совета Юрий Нагерняк в ходе онлайн-конференции на тему: "Итоги президентских выборов в Молдове – что дальше?". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Разминка перед вторым туром

"Несмотря на тот факт, что все участники процесса понимают, что - в рамках распределения полномочий между всеми ветвями власти - президентские выборы, в принципе, не являются определяющими для судьбы страны, а тем более, их первый тур – он, в общем-то, является "пробой пера", - сказал Нагерняк.

Он подчеркнул, что выборы позволили понять сегодняшнюю расстановку политических сил в стране, и наметить определенные ориентиры на будущее.

"В этом смысле, если говорить по самим результатам, то они были в принципе предсказуемы, в части того, кто выйдет во второй тур, и здесь никаких откровений не случилось. Я поздравляю и Майю Санду и Игоря Додона с выходом во второй тур", - отметил спикер.

Победы с горчинкой

По мнению Нагерняка, для победителей эти результаты имеют привкус горечи – ими в полной мере не могут быть удовлетворены ни Санду, ни Додон.

Он подчеркнул, что для кандидата от PAS эти выборы четко обозначают тот факт, что ее собственного электората недостаточно для решения принципиальных задач.

"В любом случае, - по его словам, - чтобы победить во втором туре, и для того, чтобы проводить, в случае победы, какую-то целенаправленную политику, Санду должна будет опираться на представителей других партий и движений".

У Игоря Додона и партии социалистов также непростая ситуация.

"Что касается социалистов, Игоря Николаевича, то результаты выборов, с моей точки зрения, в определенной степени являются тревожным звоночком, поскольку свидетельствуют о снижении рейтинга Соцпартии и лично Додона и определенного разочарования избирателей. Насколько я понимаю, они разочарованы не столько принципиальными подходами, лозунгами, политикой партии, сколько конкретными результатами, которые ПСРМ показала за последние два года", - подчеркнул Нагерняк.

Шансы конкурентов во втором туре

Эксперт рассказал о нескольких наиболее вероятных сценариях развития политической ситуации в ближайшие две недели.

"Результаты второго тура на данный момент непредсказуемы. Расклад может быть такой. Может победить Игорь Николаевич в том случае, если ему удастся договорится с Ренато Усатым и с партией Шор. В этом случае, на чем я хотел заострить внимание, возможно негативное развитие в том плане, что возможна попытка некой оранжевой революции в Молдавии. На это намекали еще до первого тура лидеры проевропейских партий. И это укладывается в общую антироссийскую стратегию, и смысл которой заключается в том, что-либо побеждают прозападные силы, либо, если они не побеждают, то выборы как бы объективно признаются незаконными или несостоявшимися", - сказал вице-президент Российско-молдавского делового совета.

По словам Нагерняка, развитие событий по типу майдана, оранжевой революции, ни в коей мере не будет в пользу РМ и молдавского народа.

Подобный сценарий приведет к углублению раскола общества, повлечет за собой серьезные политические, но и экономические последствия, поэтому он призвал молдавский народ при любом исходе выборов, сохранять спокойствие, стабильность и не втягиваться во всякие политические авантюры.

"Победу Майи Санду, тоже, конечно, нельзя исключать - все зависит от того, поддержит ли ее Ренато Усатый. Хочу отметить, что сейчас позиция Усатого, Нашей Партии становится для обоих кандидатов определяющей", - сказал эксперт.

При этом Нагерняк обратил внимание на то обстоятельство, что если Усатый пойдет на то, чтобы официально призвать своих сторонников проголосовать за Санду, это вовсе не значит, что они тут же проголосуют за нее.

"Учитывая состав его электората, можно ожидать, что не зависимо от того, какую позицию займет лично Усатый, значительная часть его сторонников выскажется в пользу Игоря Николаевича, являясь в основе своей по сути представителями пророссийского крыла. В этом смысле нам остается только дождаться 15 ноября, сохранять спокойствие, быть готовым к любым вариантам развития событий", - подчеркнул вице-президент Российско-молдавского делового совета.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video