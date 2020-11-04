На SputnikPro расскажут, как сделать и раскрутить подкаст на "удаленке"

В пятницу, 6 ноября, в 12:00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как сделать подкаст: продвижение, монетизация и производство на "удаленке".

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro.

На мастер-классе руководитель Центра инновационной журналистики медиагруппы "Россия сегодня" Иван Громов расскажет, как и где размещать подкасты, находить партнеров и (может быть) начать зарабатывать, какие выводы он сделал к 1000 эпизоду подкастов РИА Новости и какие новые сложности появились на "удалёнке".

Ранее прошла первая часть вебинара.

Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке: https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA

© Photo : Владимир Трефилов Иван Громов

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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