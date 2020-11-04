13:22 04 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.13
  • RUB0.22
  • RON4.12
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Гражданское общество в Республике Молдова: Спонсоры. НПОкратия. Культурные войны

Цырдя продолжает раскрывать секреты НПО

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
2410
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/16/32124782.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201104/32323766/tsyrdya-prodolzhaet-raskryvat-sekrety-npo.html

В четверг, 5 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Богдан Цырдя продолжает раскрывать секреты НПО в Молдове".

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. В конце октября депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя провел презентацию своей новой книги о деятельности молдавских некоммерческих (неправительственных) организаций, финансируемых Западом, в том числе США и ЕС.

Представленная информация вызвала большой резонанс в СМИ и соцстеях, где она эмоционально обсуждалась. Некоторые представители некоммерческих организаций и СМИ, которые получают финансирование от международных фондов, поспешили обвинить автора в клевете на гражданское общество, обнародовав соответствующее письмо.

Учитывая интерес общественности к сведениям о деятельности упомянутых некоммерческих организаций, Богдан Цырдя проведет пресс-конференцию, на которой обнародует дополнительные факты по обозначенной в его книге проблеме.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Петер Михалко и Богдан Цырдя обменялись репликами из-за книги об НПО
Цырдя: Запад выделяет молдавским НПО больше денег, чем на реформы в стране
Цырдя: В Молдове действует настоящая постмодернистская армия
Теги:
Фонд Сороса, НПО, НПО


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Трамп или Байден: претенденты на Овальный кабинет познаются в сравнении
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться