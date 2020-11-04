В четверг, 5 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Богдан Цырдя продолжает раскрывать секреты НПО в Молдове".

КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. В конце октября депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя провел презентацию своей новой книги о деятельности молдавских некоммерческих (неправительственных) организаций, финансируемых Западом, в том числе США и ЕС.

Представленная информация вызвала большой резонанс в СМИ и соцстеях, где она эмоционально обсуждалась. Некоторые представители некоммерческих организаций и СМИ, которые получают финансирование от международных фондов, поспешили обвинить автора в клевете на гражданское общество, обнародовав соответствующее письмо.

Учитывая интерес общественности к сведениям о деятельности упомянутых некоммерческих организаций, Богдан Цырдя проведет пресс-конференцию, на которой обнародует дополнительные факты по обозначенной в его книге проблеме.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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