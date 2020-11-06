Как создать качественный подкаст

Если вы всерьез задумали создавать такой контент и планируете на этом заработать, важно предложить качественный продукт – тогда у вас появятся шансы.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. О том, как и где размещать подкасты, находить партнеров, и, возможно, начать зарабатывать, рассказал руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа МИА "Россия сегодня" Иван Громов в ходе вебинара на тему: "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство". Мероприятие прошло в рамках просветительского проекта SputnikPro.

Главное условие качественной записи

Производство – это особый момент: каким бы крутым ни был ваш подкаст, какие бы классные вещи вы бы ни говорили в нем, если записывать даже на дорогостоящий микрофон где-нибудь на улице в шумном месте, скорее всего, никто этого слушать не будет.

"Поэтому, для того, чтобы записывать звук, как минимум, нужно находится в тишине и работать на не дешевой гарнитуре. С этого, наверное, и начинается создание любого подкаста", - советует Громов.

Хостинг и платформа

В процессе публикации своего подкаста, необходимо определиться с хостингом и платформой – это дело, в конце концов, вкуса и вашей целевой аудитории.

Хостинг – это место хранения подкаста, а платформа – это медиа-площадка, где транслируют подкасты. Хостинг используется подкастером, а платформу выбирает слушатель.

"Мы используем хостинг simplecast. Вкратце это выглядит следующим образом: после регистрации, загружаете на хостинг полностью готовый эпизод, получаете ссылку на него и отправляете ее на платформы, где вы планируете размещаться. Через определенное время, в зависимости от платформы, ваш подкаст доступен для пользователей. Помните, что для успеха очень важно привлекательное название и описание эпизода", - рассказал спикер.

В дальнейшем вы просто загружаете каждый новый эпизод на хостинг, и они уже автоматически переходят на выбранные вами платформы.

Ничего сложного, теперь остается только решить – сколько вы готовы заплатить за качественный хостинг.

Расценки, впрочем, доступные.

Как заработать на подкасте?

После того, как вы запустились и начали выпускать эпизоды, возникает логичный вопрос – как только у вас появится определенная аудитория, возможно, к вам обратятся рекламодатели – они же партнеры, они же разные коммерческие интеграции. Здесь есть несколько возможностей зарабатывать на подкастах – определяйтесь.

Наиболее эффективный способ привлечения рекламодателя – это партнерский подкаст. Его можно представить как очень красивую естественную интеграцию подкаста и рекламного продукта, умело и гармонично встроенного в сам подкаст. Это может быть и партнерский эпизод с участием тематического рекламодателя, и рекламная интеграция, когда в эпизоде присутствует ссылка на рекламодателя.

Одним словом, попробуйте все варианты. Главное, чтобы в погоне за деньгами, не растерять своих слушателей.

Успешное продвижение

Чаще всего здесь действует классическое правило, которое почти всегда работает, когда к вам приходит какой-нибудь интересный спикер, и после общения размещает на своих страницах в соцсетях, где у него, к примеру, несколько тысяч подписчиков, ссылку на беседу.

Работает и так называемое кросс-промо – приглашение другого подкастера – здесь большое поле для экспериментов, такой формат тоже пользуется популярностью.

В конце концов, срабатывают и самореклама – вопрос в том, сколько вы готовы заплатить за аудиторию.

Важные нюансы

Для людей важна обратная связь. Обязательно нужно давать вашей аудитории возможность высказаться.

"Если такой возможности не будет, то люди могут писать гневные комментарии или выставлять низкие оценки под вашими подкастами – это никому не надо", - советует Громов.

Обратная связь важна и для того, чтобы понимать настроения и запросы аудитории. "Например, вы приглашаете уже в десятый раз своего спикера, а он всех бесит. Поэтому общение со слушателями очень полезно. Они могут подсказать вам интересные идеи и дельные советы", - сказал медиа-эксперт.

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