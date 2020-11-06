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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм

Эффективность вакцинации против COVID-19 и помощь России странам ближнего зарубежья

Пресс-служба АФК "Система"
Пресс-центр
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2269)
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Sputnik Молдова
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Таковы основные темы обсуждения в ходе видеомоста, который свяжет Москву с тремя столицами стран СНГ.

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. В формате пресс-конференции на вопросы журналистов в столице России, а также в Кишиневе, Минске и Ереване ответит член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир КРУГЛЫЙ.

Видеомост агентства Sputnik на тему: "Меры по борьбе с коронавирусом, эффективность вакцинации и протоколов лечения, помощь России странам ближнего зарубежья" состоится во вторник, 10 ноября, начиная с 10:00.

Трансляция на русском языке - на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также на YouTube.

Аккредитация СМИ осуществляется только по предварительной записи.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2269)

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Теги:
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