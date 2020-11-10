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Подсчет голосов на выборах президента Молдовы

Выборы президента Молдовы – особенности голосования во втором туре

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201110/32398422/Vybory-prezidenta-Moldovy--osobennosti-golosovaniya-vo-vtorom-ture-.html

В четверг, 12 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Центральная избирательная комиссия Республики Молдова об организации второго тура выборов".

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Как международные наблюдатели оценили подготовку ЦИК к президентским выборам в первом туре? Какие особенности ждут избирателей во втором туре? Будут ли какие-то изменения по сравнению с первым туром? Как проходит подготовка голосования за рубежом, произойдут ли изменения? На эти и другие вопросы, связанные с организацией ЦИК РМ выборного процесса, ответит секретарь избирательной комиссии ЦИК РМ Максим ЛЕБЕДИНСКИЙ

Трансляция на русском языке - на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также на YouTube.

Аккредитация СМИ осуществляется только по предварительной записи.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
выборы президента РМ


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