Эксперт о вакцине и защите от COVID-19

В ситуации, когда часть общества скептически относится к ажиотажу вокруг коронавируса, каждому человеку все же важно предпринять меры для того, чтобы максимально обезопасить себя от заболевания.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. Чтобы не говорили критично настроенные граждане, очевидно, что сейчас идет вторая волна, которая, судя по всему, более интенсивна, чем первая. К сожалению многие люди умирают от этой инфекции, что самое печальное в этой истории, заявил член комитета по социальной политике Совета Федерации РФ, заслуженный врач России Владимир Круглый в ходе видеомоста Москва – Кишинев – Минск – Ереван на тему: "Меры по борьбе с коронавирусом, эффективность вакцинации и протоколов лечения, помощь России странам ближнего зарубежья".

© Sputnik / EVGENY ODINOKOV Владимир Круглый.

По его словам, сегодня в России ситуация в здравоохранении напряженная – больницы перегружены, большое количество заболевших.

"Сейчас такой момент, что общество разделено. Вот буквально несколько дней назад у нас была интересная дискуссия, в которой приняло участие очень много людей, убежденных в том, что в СМИ все очень сильно преувеличено, раздувается коронабесие. В аудитории преобладали мнения о мировом заговоре, о том, что ВОЗ – это инструмент воздействия на сознание людей. Но с другой стороны мы видим большое количество заболевших, что больницы переполнены, перегружены, вся система здравоохранения работает на пределе", - сказал спикер.

По его словам, сегодня ощущается недостаток врачей и лекарственных препаратов, запаздывает скорая помощь, не приходят на вызов врачи, как это было раньше.

"Проблем много. Их не надо преувеличивать, но и преуменьшать нельзя", - подчеркнул специалист.

Факторы безопасности

Конечно, продолжил Круглый, паники не должно быть, но очень важно каждому человеку соблюдать меры индивидуальной защиты, в том числе правильно носить маски.

"Недавно посетил несколько супермаркетов, и обратил внимание, что значительная часть людей неправильно носит маски, многие – на подбородке, другие не закрывают нос. Что с этим делать? ", - сказал заслуженный врач России.

Он подчеркнул, что согласно последним исследованиям, проводившимся в Японии, ношение медицинских масок значительно снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.

"Что касается вопроса о высоком уровне углекислого газа под маской, я думаю, что его негативное воздействие сильно преувеличено. Вреда от длительного ношения маски нет. Но это - мое личное мнение. Хотя мне не известны специальные исследования на этот счет", - заявил Владимир Круглый.

Специалист убежден, что наиболее эффективные методы борьбы с коронавирусной инфекцией – это карантинные мероприятия.

"В зависимости от цели они могут быть более и менее строгими. Кстати, ни в России, ни в Европе и США никогда не ставилась цель полного удаления инфекции. Там, где такая задача ставилась, вводились жесткие меры – мы видим положительный опыт, например, в Китае, Вьетнаме, Сингапуре, Австралии".

В этих странах, по его словам, путем жесткого локдауна удалось почти полностью решить проблему распространения коронавируса – там отмечены лишь единичные случаи заболеваний.

"Конечно – это сложный вопрос, его должны решать правительства. Надо взвесить все "за" и "против". Введение жестких мер – это удар по экономике, к тому же у нас люди не готовы, будут недовольства, протесты. Правительство к этому не готово. Поэтому вводятся мягкие, по-моему, слишком мягкие меры. С моей точки зрения, крупные торговые центры уже можно закрывать, но это нужно делать точечно, там, где масочный режим не соблюдается", - сказал врач.

Новые средства против коронавируса

По словам эксперта, сейчас разрабатываются лекарственные препараты, пропитанная специальным составом маска, иммуномодулятор, которые предотвращают заражение коронавирусной инфекцией. Но эти средства проходят испытания и пока не появились на рынке.

Вакцинация

Кроме того, спикер подчеркнул, что в борьбе с коронавирусом, большая надежда возлагается на вакцинацию и иммунопрофилактику – и никаких антибиотиков.

Отвечая на вопрос Sputnik Молдова об ответственности изготовителей вакцины в случае, если препарат приведет к каким-то негативным для здоровья человека последствиям, Круглый сказал, что такая ответственность необходима и предусмотрена в России.

"Если возникает поствакцинальное осложнение и это доказано, кстати, касается это не только вакцины против коронавируса, то человеку положена денежная компенсация. Она небольшая, но в Госдуме уже прозвучали предложения об увеличении суммы такого рода пособия, и я с этим полностью согласен".

Витамины и иммунитет

Врач убежден, что укрепление иммунитета и прием комплекса витаминов имеют серьезное значение в борьбе против любой инфекции.

"Специалисты рекомендуют витамины, в частности, "D" в качестве серьезного фактора, чтобы избежать заражения. Что еще? Конечно, здоровый образ жизни. Прогулки на свежем воздухе очень важны, особенно это касается людей 65+. Очень важно гулять. Десять тысяч шагов каждый день или хотя бы шесть тысяч, а на выходные обязательно проходить десять. Это должно быть правилом, приоритетом. Также необходимо полноценное питание", - сказал специалист.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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