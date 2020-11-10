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Sputnik Молдова.

НПО и спецоперации – подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201110/32406625/npo-i-operatsiya-caer--podrobnosti-.html

В среду, 11 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "НПО и финансирование Санду".

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Депутат Парламента Республики Молдова Богдан Цырдя представит новые документы о деятельности НПО в Молдове и их тесной связи с действующими политиками.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
НПО, НПО, подрывные НПО


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