НПО и спецоперации – подробности

В среду, 11 ноября, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "НПО и финансирование Санду".

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. Депутат Парламента Республики Молдова Богдан Цырдя представит новые документы о деятельности НПО в Молдове и их тесной связи с действующими политиками.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

