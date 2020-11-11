Трансляция завершена - Богдан Цырдя: иностранные спецоперации в Молдове

Депутат Парламента Республики Молдова Богдан Цырдя представил новые документы о деятельности НПО в Молдове и их тесной связи с действующими политиками.

Ранее депутат Богдан Цырдя заявил на пресс-конференции, что прокуратура отказывает в возбуждении дел по факту, с его точки зрения, нарушений законодательства Молдовы рядом некоммерческих организаций (называемых также неправительственными - НКО или НПО), финансируемых западными фондами и входящими в "элитную" сеть такого рода структур. Они активно вмешиваются в политическую жизнь страны, поддерживая своих ставленников и организовывают информационную травлю оппонентов.

Депутат парламента также обратил внимание на то обстоятельство, что "НПО-олигархат" тесно связан с политиками и государственными деятелями страны, контролирует и владеет сетью СМИ, в том числе рядом телеканалов, которые занимаются политической пропагандой, а в избирательных кампаниях прямо поддерживают "своих" кандидатов и выступают против конкурентов.

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