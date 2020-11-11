Цырдя о молдавских политиках, которых финансируют западные фонды

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Фонд Джорджа Сороса и фонд Конрада Аденауэра финансируют ряд молдавских НПО, руководители которых, в свою очередь, связаны с Майей Санду или являются членами ПДС (PAS), заявил в среду в ходе пресс-конференции в Sputnik Молдова депутат-социалист Богдан Цырдя.

"Вся проблема в том, что эти НПО связаны с одной партией, с Майей Санду. Обратите внимание, что практически все депутаты, члены политбюро партии Майи Санду, в той или иной мере либо были сотрудниками Фонда Сороса, либо его стипендиатами. Они все работали в этом фонде, как и Майя Санду", - сказал Цырдя.

Он напомнил, что большая часть руководителей PAS и некоторых НПО входят в состав Фонда Конрада Аденауэра, где, по его словам, получают зарплаты.

"При этом сам Фонд Аденауэра не представляет финансовых отчетов, что вызывает много вопросов", - заявил депутат парламента Республики Молдова, пояснив, что не мог найти в открытых источниках отчетов фонда.

Откуда деньги?

Народный избранник продемонстрировал журналистам схему получения партией Санду денег из аффилированных НПО, фактически, по его словам, - из-за рубежа.

"Речь идет о миллионах. Обратите внимание, что Майя Санду регулярно выходит к народу с просьбой о донатах. Я напомню, что почти все советники молдавских правых правительств получали зарплаты от Сороса – согласно представленной схеме RISE".

По словам депутата, эти же советники работали у премьер-министра Майи Санду и получали также деньги от Фонда Конрада Аденауэра.

Цырдя представил сведения о доходах связанных с Майей Санду депутатов парламента, которые получали значительные суммы от указанных фондов. "Кто им платил? Это - Фонд Аденауэра, НПО "Фортиус", Фонд Сороса, "Ассоциация за внешнюю политику", и другие НПО, которые связаны с "сетью Сороса и Аденауэра" в Молдове".

Операция CAER

"Уже понятно, что эту НПО специально создали под выборы 2016 года". Но самое интересное, что перечисленные в CAER деньги Посольства Великобритании и Европейского Фонда за демократию предназначались на проект "Прозрачные и менее коррумпированные школьные сообщества". Этого проекта никто не видел, никаких отчетов по этому проекту нет. И быть не может", - отметил депутат.

Фонды для политического вмешательства

Законодатель также обнародовал схему работы НПО CAER, зарегистрированной в конце декабря 2015 года. Эта организация, согласно представленным ею документам, получила два миллиона леев от посольства Великобритании и Европейского фонда за демократию. В январе – декабре 2016 года Санду и некоторые другие становятся экспертами CAER. После чего CAER перечислила большую часть этих средств в электоральный фонд Майи Санду. Затем 4 марта КС принял решение о том, что граждане РМ могут избирать президента. Цырдя обратил внимание на тот факт, что Майя Санду знала еще в конце 2015 года, что в Молдове будут прямые выборы президента. После выборов, в декабре 2017 года, CAER была закрыта.

Подводя итог своей пресс-конференции, Цырдя подчеркнул, что "Санду и депутаты PAS живут за счет огромных отчислений из фондов Сороса и Аденауэра. Почему эти фонды оплачивают роскошную жизнь данных депутатов? Что они получают взамен? В 2017-2019 НПО Сороса и Аденауэра перечислили 8,7 миллиона леев для ее людей в качестве зарплат".

Он отметил, что "Майя Санду не показала в своих декларациях доходы в CAER. Деньги из CAER направлялись не на указанные проекты, а в электоральный фонд Майи Санду, что фактически является внешним финансированием кандидата в выборах".

"Мы предполагаем и считаем, что эти фонды, особенно Фонд Аденауэра открыто, напрямую финансируют Майю Санду и ее депутатов. Я считаю, что это - нарушение Закона об НПО, в котором, в частности говорится о том, что они не имеют право участвовать в политическом процессе, в электоральном – тем более. А здесь мы видим прямое участие в электоральном процессе и опосредованное - в финансировании определенного политика миллионами леев", - заявил депутат парламента РМ.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova