SputnikPro: как правильно освещать скандалы в спорте

В пятницу, 13 ноября, в 13.00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте", который проведет известный российский журналист Василий Конов.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 13 ноября, в 12:00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как правильно освещать неспортивные скандалы в спорте", который проведет Василий КОНОВ, известный российский журналист, телеведущий и спортивный комментатор, а также исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня".

© Sputnik / Валерий Мельников Василий Конов

На мастер-классе Василий КОНОВ научит главным правилам грамотного освещения неспортивных скандалов в спорте – о частной жизни у публичных людей, о нормах этичного поведения и о многом другом.

Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.

Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.

За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

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