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Флаг Республики Молдова.

Какая власть нужна гражданам Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (373)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201113/32442980/kakaya-nuzhna-vlast-grazhdanam-moldovy.html

В воскресенье, 15 ноября, в 9:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Выборы президента Молдовы – второй тур: какой лидер нужен государству".

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. О предвыборной ситуации в Молдове перед вторым туром, о причинах постоянного раскола в политической среде, об объединении всех ветвей власти для решения общегосударственных, общенациональных задач в РМ, а также о выборах президента и постэлекторальной ситуации в США расскажет политолог, историк, доктор философии Борис ШАПОВАЛОВ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (373)

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Теги:
выборы президента Молдовы, выборы президента Молдовы


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