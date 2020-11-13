На вебинаре SputnikPro разобрали "персональное дело" Дзюбы

Как быть и что делать СМИ, когда в погоне за трафиком нет сил отказаться от соблазна написать о скандале, который, порой, носит весьма интимный характер? Своими соображениями на этот счет поделился эксперт российского спортивного издания.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Пикантное видео, которое все обсуждают, вызвало взрыв трафика во всех спортивных СМИ России. Но как правильно поступать журналистам и редакторам в этой щекотливой ситуации, чтобы, прежде всего, не "убить" человека и не потерять лицо своего СМИ. Об этом рассказал известный российский спортивный журналист Василий Конов на вебинаре SputnikPro.

© Sputnik / Нина Зотина Василий Конов.

Погоня за трафиком

По словам Конова, пик посещаемости в день, когда шел бой Хабиба, был на всех спортивных ресурсах. Этот поединок на "Р-Спорт " заинтересовал около 1,25 миллиона пользователей. Ситуация с Дзюбой – 2,115 миллиона просмотров.

"Вы понимаете, чистый спорт – завершение карьеры Хабиба – 1,2 миллиона, а Дзюба – 2,115 миллиона. Это лишнее свидетельство тому, что спорт в чистом виде, мало кому, к большому сожалению, сейчас интересен. Всех волнуют скандалы, противостояния, личная жизнь и даже личная жизнь не в положительном свете, а личная жизнь с любыми отрицательными моментами", - сказал Конов.

По словам журналиста, если мы смотрим на рядовые спортивные дни, когда не играет сборная России, нет топовых противостояний в боксе и фигурном катании – того, что всегда генерирует трафик, то по сравнению с обычным днем ситуация с Дзюбой будет раз в пять-шесть эффективнее по трафику, чем все остальное.

"Вы понимаете насколько возрастает интерес аудитории, как только появляется скандал. Нет скандала – нет аудитории, она есть, но не в таких объемах. Как только у тебя появляется скандал, и не только скандал, есть и положительные моменты, как, например, возвращение Медведева и Тутберидзе. Это тоже был взрыв по трафику, который привлек спортивную и около спортивную аудиторию", - сказал Конов.

Позаботьтесь, чтобы не стать соучастником преступления

Эксперт, отметил, что в истории с Дзюбой есть этапы, которые важно рассмотреть.

"Первый этап, это когда владельцы видео – преступники – которые, на мой взгляд, должны ответить по закону за вмешательство в частную жизнь. Так вот, эти люди стали сначала предлагать купить это видео блогерам, телеграмщикам, тем, кто имеет определенное влияние, в том числе СМИ. Естественно, никто в здравом уме не согласился покупать на эксклюзивной основе это видео для публикации, потому что все понимают, что ты становишься соучастником преступления, и после чего видео пошло бесплатно распространятся по чатам, телеграмм каналам и соцсетям", - рассказал спикер.

СМИ и этика

По словам Конова, история быстро утекла в СМИ, и профессиональное сообщество столкнулось с проблемой – нужно ли освещать эту тему. Почему? Потому что вы даете в определенной степени площадку преступникам, которые нарушили законы Российской Федерации.

Многие СМИ продержались с момента обнародования видео менее суток. Несколько топовых изданий отказались от публикации новости о появлении видео, они сделали новость о том, что Артем Дзюба закрыл свой инстаграмм на волне появившегося видео и соответствующей ситуации.

Конов отметил, что "никак не реагировал Sports.ru пока не вышел в официальную плоскость, то есть, не появилось заявление Станислава Черчесова. Это была первая официальная реакция на произошедшее. Были, естественно, ресурсы, которые по полной программе отрабатывали происходящее с Артемом, но это остается на их совести".

"Как только СМИ начинают помогать преступникам, то по сути СМИ становятся соучастником этого преступления. Поэтому форсить фрагменты, скриншоты видео, на мой взгляд, это перебор и это недопустимо", - подчеркнул Конов.

По мнению Конова, СМИ не должны покупать и платить за подобные видео на эксклюзивной основе.

"Если это видео опубликовано и начинает свое хождение по социальным сетям, на мой взгляд, СМИ не должны реагировать на это, потому что они делают таким образом рекламу преступникам, которое это видео украли. Публикации в СМИ в контексте произошедшего возможны при официальной реакции", - сказал эксперт.

Он отметил: все понимают, что интерес аудитории к произошедшему огромный.

"Но в рамках этики, профессионально этики, в рамках уважительного отношения к спортсмену, который оказался в сложной ситуации, можно отрабатывать комментариями юристов, или тех, кто должен так или иначе защищать человека, оказавшегося жертвой преступников", - заявил спортивный медиа-эксперт.

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