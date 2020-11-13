Что общего между выборами в Молдове и США?

В воскресенье, 15 ноября, в 11:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Выборы президента Молдовы – второй тур: какой лидер нужен государству".

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. О предвыборной ситуации перед вторым туром в Молдове, о причинах постоянного раскола в политической среде страны, об объединении всех ветвей власти для решения общегосударственных, общенациональных задач РМ, а также о выборах президента и поствыборной ситуации в США, расскажет политолог Корнелиу ЧУРЯ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова всоцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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