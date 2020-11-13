Молдова после выборов – как будет развиваться страна

В понедельник, 16 ноября, в 14:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва на тему: "Перспективы развития Молдовы после президентских выборов 2020 года".

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Республике Молдова должен определится победитель второго тура президентских выборов, которые пройдут 15 ноября. На пост главы государства претендуют два кандидата, победившие в первом туре: действующий президент страны Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду.

В ходе видеомоста вице-президент Российско-молдавского делового совета Юрий НАГЕРНЯК даст свою оценку итогам выборов, перспективам развития Республики Молдова в новой политической реальности.

Внимание! Время проведения мероприятия может измениться. Следите за обновлениями.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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