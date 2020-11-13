21:05 13 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Голосование на выборах президента Молдавии в Москве.

Молдова после выборов – как будет развиваться страна

© Sputnik / Евгений Одиноков
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (375)
35 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/01/32268509.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201113/32450886/moldova-posle-vyborov--kak-budet-razvivatsya-strana.html

В понедельник, 16 ноября, в 14:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва на тему: "Перспективы развития Молдовы после президентских выборов 2020 года".

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Республике Молдова должен определится победитель второго тура президентских выборов, которые пройдут 15 ноября. На пост главы государства претендуют два кандидата, победившие в первом туре: действующий президент страны Игорь Додон и лидер партии PAS Майя Санду.

В ходе видеомоста вице-президент Российско-молдавского делового совета Юрий НАГЕРНЯК даст свою оценку итогам выборов, перспективам развития Республики Молдова в новой политической реальности.

Внимание! Время проведения мероприятия может измениться. Следите за обновлениями.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (375)

По теме

Какая власть нужна гражданам Молдовы
Что не так с обращением Майи Санду к русскоязычным гражданам
Теги:
выборы президента РМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия
Товарищеская ничья: сборные Молдовы и России разошлись миром - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт.
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться