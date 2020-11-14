Выборы президента, второй тур – мнение иностранных наблюдателей

В воскресенье, 15 ноября, в 13:30, 14:30, 15:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдут онлайн-конференции на тему: "Выборы президента Молдовы, второй тур - мнение наблюдателей".

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. 15 ноября в Молдове пройдет второй тур президентских выборов. За ходом избирательного процесса наблюдают представители международных организаций.

В ходе онлайн-конференции наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ расскажут о своей миссии, о ходе голосования, затронут другие вопросы, связанные с выборами.

Участники:

— заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств—участников МПА СНГ Иван Ильич МУШКЕТ;

— депутат парламента Азербайджанской республики, заместитель председателя Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, Член Экспертного совета по экономике при МПА СНГ, профессор, Руфат Атакиши оглу ГУЛИЕВ;

— депутат Госдумы РФ Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ;

Внимание, состав участников онлайн-конференции дополняется, следите за изменениями!

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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