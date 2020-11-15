Международные наблюдатели - об итогах выборов президента РМ

В понедельник, 16 ноября, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Выборы президента Республики Молдова, второй тур, итоги - мнение наблюдателей".

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В ходе онлайн-конференции наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ расскажут о выводах своей миссии в ходе избирательного процесса, который проходил в воскресенье, 15 ноября, когда в Молдове шел второй тур президентских выборов.

Участники:

— член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Олег Владимирович ЦЕПКИН;

— член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН;

— председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД РФ Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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