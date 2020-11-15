Международные наблюдатели - об итогах выборов президента РМ

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В ходе онлайн-конференции наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ расскажут о выводах своей миссии в ходе избирательного процесса, который проходил в воскресенье, 15 ноября, когда в Молдове шел второй тур президентских выборов.
Участники:
— член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Олег Владимирович ЦЕПКИН;
— член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН;
— председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД РФ Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ.
Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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