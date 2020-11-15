Наблюдатели о выборах в Молдове: активность избирателей очень высокая

Второй тур выборов на избирательных участках, расположенных на территории Республики Молдова, проходит организовано, без каких-то нарушений. Об этом заявили наблюдатели СНГ на онлайн-конференциях в пресс-центре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый сказал, что "в этом туре заметно больше людей везде – особенно это видно на тех участках, которые открыты для граждан Молдовы, проживающих на территории Приднестровья. Там очень большие очереди. Я некоторых спрашивал, сколько вы стоите? Отвечали, что около 20-40 минут".

© Sputnik / EVGENY ODINOKOV Владимир Круглый

Наблюдатель отметил, что некие люди фиксировали передвижение автотранспорта к избирательным участкам.

"Мы также обратили внимание, что у моста через Днестр была группа людей. Отслеживала, фотографировала номера всех автомобилей, которые заезжали из левобережья. Стояла и группа полицейских. Какое-то напряжение чувствовалось, но никаких эксцессов не было", - отметил наблюдатель.

"На каждом участке мы разговаривали с местными наблюдателями от разных кандидатов, партий и их роль, считаю, очень велика. Приятно, что люди осознают свою ответственность, они понимают, что сегодня страна находится на каком-то перепутье", - сказал Владимир Круглый.

В свою очередь российский сенатор Олег Цепкин отметил высокую активность избирателей на участках в Кишиневе. "На многих участках утром образовались очереди. Мне руководители избирательных участков сказали, что активность на этот час выше, чем была на первом туре две недели назад. Можно сказать, что избирателям очень важно, принципиально поучаствовать в выборе президента страны", - сказал спикер.

"Политическая активность избирателей действительно очень высокая. Очень интересная тенденция в странах СНГ последних 10 лет – она растет с каждым годом. Это говорит о том, что люди правильно понимают свою гражданскую ответственность, понимая, что принимают участие в судьбоносном решении для своей страны".

"В Молдове возросло количество людей, которые убежденно голосуют за своего лидера", - подчеркнул депутат парламента Азербайджанской республики Руфат Гулиев.

Он также отметил, что, по его мнению, на избирательных участках не много местных наблюдателей.

В свою очередь заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ, директор Международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет отметил, что миссия СНГ состоит из очень авторитетных и подготовленных людей, среди которых депутаты парламентов, с большим опытом наблюдения за выборами. Он подчеркнул, что на избирательных участках была достаточно высокая явка.

"Уже с утра, сразу после открытия участков, было понятно, что люди пошли голосовать, что гражданам не безразлична судьба своей страны, что они избирают свое будущее. Надеемся, что сегодня народ Молдовы сделает свой правильный выбор и страна обретет президента", - заявил Мушкет.

Полные версии онлайн конференций можно посмотреть по этим ссылкам: 1, 2, 3.

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