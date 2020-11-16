Нагерняк: Произошел сдвиг в ментальности граждан Молдовы

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Многие могут сказать, что выборы президента РМ не имеют решающего характера, что с точки зрения конституционного статуса пост главы государства не является определяющим, но закончившаяся избирательная кампания в эту парадигму не вписывается. Об этом заявил вице-президент Российско-молдавского делового совета (РМДС) Юрий Нагерняк в ходе видеомоста Москва – Кишинев на тему: "Перспективы развития Молдовы после президентских выборов 2020 года". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Все изменилось в Молдове

"Итоги важны не только с точки зрения распределения постов, но и с точки зрения того, что они знаменуют собой новый политический ландшафт в Молдове. Рано или поздно, это должно было произойти. Но процесс пошел быстрее и радикальнее, чем это можно было думать", - сказал спикер.

По мнению Нагерняка властям страны за последние десять не удалось решить накопившиеся проблемы.

Более того, по его словам, "усугублялись стагнация экономического развития, снизился уровень жизни населения, происходила криминализация некоторых сфер".

Такое положение дел изменило и отношение граждан к политическим силам, власти в целом.

Западноевропейская привлекательность

"За последние десять лет, значительная часть население страны, разуверилась в способности властей что-то продуцировать. Поэтому позиция электората утратила некую идеологическую составляющую и стала носить исключительно практический характер. Как я понимаю, значительная часть населения уже не связывает свое будущее со своей страной, а думает о том, куда бы лучше переместится для лучшей жизни", - заявил Нагерняк.

В этой связи эксперт обратил внимание, что экономическая ситуация в мире создала новые условия, при которых для молдавских трудовых мигрантов более привлекательной с точки зрения заработков, стали западноевропейские страны.

"Этот сдвиг в ментальности привел к тому, что электорат стал по-другому воспринимать конкретных политиков – молдавский электорат качнулся в сторону Западной Европы. В этом смысле Молдова не одинока, такие же процессы происходят и в ряде других республик бывшего СССР ", - сказал вице-президент РМДС.

По его словам, усталость избирателей от бездеятельности власти, отсутствие надежд на светлое будущее в рамках самой Молдавии, привела к тому, что этот сдвиг может носить продолжительный характер и будет определять политический ландшафт Молдавии в ближайшие годы.

Судьба парламента

"С большой долей вероятности можно говорить, что Молдавию ожидают досрочные парламентские выборы. Майя Санду, прочувствовав конъюнктуру, захочет закрепить успех. Она понимает, что, не имея большинства в парламенте, она останется таким же номинальным президентом, каким долгое время был Игорь Николаевич", - подчеркнул гость студии.

На ошибках учатся

Нагерняк считает, что ближайшие парламентские выборы не сулят ничего хорошего для представителей ПСРМ, так как они не смогли воспользоваться теми возможностями и кредитом доверия, который получили после ухода Плахотнюка.

"Не выполнили предвыборных обещаний, не смогли мобилизовать диаспоры, прежде всего, в дружественной России. Разница между проголосовавшими молдавскими гражданами в Западной Европе и Россией – колоссальная. Пассивность диаспоры в России свидетельствует о потере интереса к выборам и партии, которая уделяла мало внимания к своим соотечественникам в РФ. Остается только надеется, что эти трудности они преодолеют", - сказал Нагерняк.

По его словам, в близкой перспективе Молдову ждет переформатирование политического ландшафта и новая расстановка сил. Вероятно, в парламент войдут новые политические силы, другие уйдут с политической арены.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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