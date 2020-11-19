SputnikPro: зачем нужна инфографика

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительской программы SputnikPro. В пятницу, 20 ноября, в 12.00 состоится вебинар для журналистов на тему "Как использовать инфографику: инструменты и типовые ошибки".
Евгений работал дизайнером инфографики в газете "Деловой Петербург", отвечал за всю инфографику РБК — от шаблонов до реализации на конкретных проектах. Как дизайнер и арт-директор работал с проектами компаний "Яндекс", Сбербанк, "Ростелеком", Х5 и другими.
Желающим принять участие в вебинаре необходимо заполнить форму.
Участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено.
За дополнительной информацией по проекту SputnikPro можно обращаться к продюсеру информационного агентства и радио Sputnik Молдова Евгению Паскарю (тел.+37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram) или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
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