Сила и привлекательность инфографики – взгляд дизайнера

Специалист одного из крупнейших российских СМИ – РИА Новости – пионера введения инфографики в рунете, рассказал о том, как делать этот контент хорошо, и как избежать ошибок при его создании.

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Если вы считаете, что вашему ресурсу необходима инфографика, а у вас ее до сих пор по каким-то причинам нет, не сомневайтесь, принимайте решение использовать этот инструмент для привлечения аудитории. Он недорог и эффективен. Инфографика, конечно же, не ключевой медиаконтент СМИ, но очень важный, указывающий на профессионализм и вкус источника или лично ваш, если вы работаете один.

Аудитория обязательно оценит такой шаг, при условии, что вы будет делать инфографику правильно.

Как именно - рассказал на вебинаре SputnikPro ведущий дизайнер медиагруппы "Россия сегодня" Евгений Тарасенко. В мероприятии принимали участие и молдавские представители массмедиа.

Как создается инфографика

Путь формирования графики проходит несколько этапов.

Начинается все с определения и формулировки темы. Под неё собирается определенный массив данных – это могут быть цифры, статистика, интересные факты о каком-то событии.

"Вы начинаете работать с этой горой информации: разбираете ее по полочкам, структурируете, лишнее убираете. Набрасываете план – схему будущей картинки, собираете смыслы, расставляете акценты. Эти акценты можно подсветить разными способами – фото, видео, вставки из мессенджеров и прочее. Получаете инфографику", - рассказывает Тарасенко.

По его словам, она может быть какой угодно – картинкой, видео, интерактивной

Гибкий контент

Он подчеркнул, что у продуктов этого жанра разные задачи. Они могут существовать и без текста, однако в медиа чаще всего являются неким доказательством утверждений автора или дополнением к какой-то информации, факту.

Инфографика, хоть и ограниченная в деталях, может быть самостоятельным источником информации, гулять по сети, репоститься.

Если она действительно заинтересует читателя, он будет искать развернутую информацию по представленной теме.

"Важные задачи инфографики - дополнять заголовок и визуализировать смысл статьи или ее интересные фрагменты", - отметил дизайнер.

Важно учитывать

"Следует понимать, что инфографика отличается от иллюстрации, в том числе и тем, что к ней должно быть повышенное доверие", - сказал Тарасенко.

В продукте должен быть общий заголовок, лид, визуализация и текст, в идеале, с акцентом на важные детали и смыслы.

Что касается текста, то в данном случае вступает в силу правило – краткость – сестра таланта.

Инфографика должна базироваться на надежных источниках, которые, важно указывать. Если вы не сообщаете источник, то доверие к ней снижается и стремится к нулю.

Несколько слов об иерархии элементов - этот принцип важно знать и использовать на практике.

Вы не можете сделать все в картинке главным. Существуют принципы восприятия, которые у большинства людей приблизительно схожие – прежде всего, замечается крупное и толстое.

"Инфографика должна выделять одну, ключевую мысль. Все другие слои должны быть второстепенными, либо их не должно быть вообще. Придется чем-то жертвовать, потому что, по-хорошему, инфографика должна отвечать на какой-то один вопрос, иллюстрировать главную идею или мысль", - подчеркнул эксперт.

Ошибки, которые не следует допускать

Важно также понимание того, что, как и в любом деле, дизайнеры и редактора не застрахованы от промахов. Поэтому необходимо знать о некоторых наиболее распространенных и не повторять их.

По мнению Тарасенко, если вы строите какие-то графики, не следует обрезать ось – не каждый сможет интерпретировать график правильно.

Не надо заниматься украшательством диаграмм или графиков. Тени и лишний цвет могут легко ввести в заблуждение читателя. Если ваша картинка требует дополнительных элементов, значит у вас что-то не так с самими данными, может быть, вообще инфографику не стоит в таком случае делать.

Если конечный вариант находится в диссонансе с текстом, публиковать ее не следует.

В идеале инфографика должна быть информативной, понятной, лаконичной, недвусмысленной, привлекательной, подтвержденной источниками.

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