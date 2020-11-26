Проголосует ли парламент за дополнительные гарантии Гагаузии

В четверг, 26 ноября, в 16:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Об укреплении полномочий автономии Гагаузии и дополнительных гарантиях особого правового статуса АТО Гагауз-Ери".

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Парламент Молдовы может рассмотреть пакет "гагаузских законов", которые были разработаны и согласованы совместной рабочей группой высшего законодательного органа и Народного собрания Гагаузии в 2016 году.

Речь идет об укреплении полномочий автономии и дополнительных гарантиях особого правового статуса АТО Гагауз-Ери. Предлагались поправки в Закон об административно-территориальном устройстве страны, Закон о местном публичном управлении и Закон об административной децентрализации.

В сентябре 2017 года на пленарных заседаниях в ходе обсуждения эти законопроекты были приняты в искаженном виде. Президент страны Игорь Додон отказался их подписывать и тексты на доработку.

В 2018 году Европарламент призвал молдавские власти предпринять дополнительные усилия, чтобы обеспечить скорейшее и полное принятие этих законопроектов.

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван СКОРИКОВ выскажет свое мнение об основных положениях пакета "гагаузских законов".

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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