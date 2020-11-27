Вебинар SputnikPro: Зимние праздники в домашнем режиме – что придумать

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Лучшие умы медиаиндустрии заняты сегодня поиском ответов на актуальный, несколько специфическия, в силу разнообразия целей и задач, вопрос, а именно – как устроить и организовать новогодние праздники так, чтобы, не выходя дома, получить радость от общения с друзьями и коллегами, родными и близкими, при этом - выпить и закусить в хорошей кампании за общим столом. Ну почему бы и нет?

Своими идеями на этот счет поделился в ходе вебинара SputnikPro Дмитрий Лукьянчиков – главный пиарщик дирекции по связям с общественностью МИА "Россия Сегодня".

В преддверии праздников, когда редакции СМИ вовсю делают спецпроекты и материалы, или готовятся их делать, эксперт рассказал об актуальном сегодня, в условиях изоляции, языке повествования и его применении. Называется этот язык Screenlife (cкринлайф).

Откуда появилась такая форма рассказа или истории? Зачастую какие-то инструменты или технологии определяют формы нашего повествования – простой пример – это твиттер.

Когда этот инструмент появился, - рассказывает спикерн, - то он сразу начал диктовать форму общения.

"В Твиттере мы в своем сообщении ограничены до 140 символов. Скринлайф же – продукт не технологии, а нашего образа жизни – а именно в использовании этих технологий. Сегодня более пяти миллиардов человек на Земле пользуются мобильными устройствами. Среднестатистический житель планеты проводит в онлайн более шести часов ежедневно", - привел данные исследования специалист МИА "Россия Сегодня".

Однако люди, работающие в медиасфере, проводят в онлайне гораздо больше времени, при этом, используя часто сразу несколько мобильных устройств.

Учитывая, что мы с вами спим в лучшем случае восемь часов в день, а тратим на гаджеты и мир внутри них около семи часов, то это занимает практически 40 процентов нашего времени.

"Соответственно, все, что находится внутри наших телефонов, компьютеров, все наши действия в них, могут прекрасно рассказать и о нас, и о нашем образе жизни – приложения, которыми мы пользуемся, какую музыку мы слушаем, какое видео смотрим, где мы его смотрим, в какое время мы его открываем – это всё яркие штрихи к портрету", - говорит Лукьянчиков.

Так и появился этот новый язык сторителлинга, который называется скринлайф. Что это такое? Это жизнь на экране. В Скринлайфе, где разворачиваются действия, истории, - это рабочий стол компьютерного монитора или экрана смартфона. Декорациями служат файлы, папки, приложения.

Открыл такой язык повествования, дал ему определение и активно внедряет его в медиа – известный русско-голливудский режиссер Тимур Бекмамбетов. Идея использования такого необычного стиля повествования пришла ему во время одной из скайп-конференций. Некая участница забыла выключить функцию "показ экрана", и на протяжении нескольких минут, Бекмамбетов стал свидетелем ее жизни изнутри. Все, что она делала, общаясь с ним, стало доступно. По сути Тимур оказался внутри жизни другого человека.

Таким образом, благодаря скринлайфу, мы можем знакомится с жизнью других людей, общаться на другом уровне, не нарушая физического комфорта и не создавая дискомфорта.

"Если до начала пандемии скринлайф был на периферии внимания, то в условиях карантина он стал форматом, олицетворяющим наш образ жизни. Скринлайф как технический инструмент сегодня стал средством психологического исследования самой самоизоляции", - сказал медиаэксперт.

Лукьянчиков обратил внимание, что возможности "нового языка" ограничены только фантазией тех, кто пожелает использовать его в организации общения на новогодние праздники.

"Скринлайф будет в трэнде до тех пор, пока не закончится пандемия – пользуйтесь, создавайте замечательные спецпроекты", - резюмировал специалист.

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