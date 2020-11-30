19:56 30 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.55
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Никольская улица в Москве

Как сохранить традиционные связи между народами России и Молдовы

© Sputnik / Alexey Maishev
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/0c/32424699.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201130/32626546/kak-sokhranit-traditsionnye-svyazi-mezhdu-narodami-rossii-i-moldovy.html

В среду, 2 декабря, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция Кишинев - Москва на тему: "Роль общественных объединений в укреплении братских связей между народами России и Молдовы".

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. О современной политике государств в области межнациональных отношений, о роли диаспор в жизни стран, о развитии побратимских связей муниципалитетов России и Молдовы, о роли и влиянии современных СМИ в коммуникациях между странами, о молдавско-российских экономических связях расскажут участники мероприятия:

в Москве:

— председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии молдаван России Людмила КОРСУН;

— заместитель главного редактора медиахолдинга "Регионы России" Дмитрий КИСЕЛЕВ;

— ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей ХУДОЛЕЕВ

— вице-председатель Российско-молдавского делового совета Юрий НАГЕРНЯК;

— председатель Комитета по гостиничному бизнесу МРО "Деловая Россия" Дмитрий ШЛОПАК.

в Кишиневе:

— Глава Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей ПЕТРОВИЧ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Теги:
молдавская диаспора


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В канун Нового года в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь.
Фото - На Красной площади открылся ГУМ-Каток
Палех: новая жизнь древнего искусства
Видео - Палех: продолжая традиции древнего искусства
Динамика лея по отношению к доллару США
Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться