Как сохранить традиционные связи между народами России и Молдовы

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. О современной политике государств в области межнациональных отношений, о роли диаспор в жизни стран, о развитии побратимских связей муниципалитетов России и Молдовы, о роли и влиянии современных СМИ в коммуникациях между странами, о молдавско-российских экономических связях расскажут участники мероприятия:
в Москве:
— председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии молдаван России Людмила КОРСУН;
— заместитель главного редактора медиахолдинга "Регионы России" Дмитрий КИСЕЛЕВ;
— ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей ХУДОЛЕЕВ;
— вице-председатель Российско-молдавского делового совета Юрий НАГЕРНЯК;
— председатель Комитета по гостиничному бизнесу МРО "Деловая Россия" Дмитрий ШЛОПАК.
в Кишиневе:
— Глава Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей ПЕТРОВИЧ.
Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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