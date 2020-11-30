Как сохранить традиционные связи между народами России и Молдовы

В среду, 2 декабря, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция Кишинев - Москва на тему: "Роль общественных объединений в укреплении братских связей между народами России и Молдовы".

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. О современной политике государств в области межнациональных отношений, о роли диаспор в жизни стран, о развитии побратимских связей муниципалитетов России и Молдовы, о роли и влиянии современных СМИ в коммуникациях между странами, о молдавско-российских экономических связях расскажут участники мероприятия:

в Москве:

— председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии молдаван России Людмила КОРСУН;

— заместитель главного редактора медиахолдинга "Регионы России" Дмитрий КИСЕЛЕВ;

— ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей ХУДОЛЕЕВ;

— вице-председатель Российско-молдавского делового совета Юрий НАГЕРНЯК;

— председатель Комитета по гостиничному бизнесу МРО "Деловая Россия" Дмитрий ШЛОПАК.

в Кишиневе:

— Глава Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей ПЕТРОВИЧ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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