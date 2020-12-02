Будущее молдавско-российских отношений: взгляд диаспоры

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Нашим соотечественникам в России небезразлична судьба Молдовы – они внимательно следят за ходом событий на исторической Родине и готовы принимать активное участие в строительстве будущего, желая не формального внимания к себе, а реальных дел и сотрудничества. Об этом говорили участники онлайн-конференции на тему: "Роль общественных объединений в укреплении братских связей между народами России и Молдовы". Мероприятие организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

Политический выбор диаспоры

Анализируя результаты голосования на выборах президента РМ, вице-председатель Российско-молдавского делового совета Юрий Нагерняк отметил важное значение мнения диаспоры.

Главная причина итогов выбора заключается, по его мнению, в том, что, к сожалению, сколько-нибудь кардинальных изменений в жизни РМ в лучшую сторону не произошло, разочарование народа, привело к смене политических предпочтений.

"Все понимают, что курс Майи Санду будет существенно отличаться от курса, который проводила Социалистическая партия, и теперь все ждут, каков же он будет – этот самый курс. Однако только прошли выборы, еще не закончены все формальные процедуры, а новый президент, госпожа Санду, выступила с рядом достаточно острых заявлений в части России", - сказал спикер.

Это касается и российских миротворческих сил в Приднестровье, и долгов за газ, и участие Молдовы в качестве наблюдателя в ЕАЭС.

"Это действительно серьезные вопросы, которые связаны с высоким уровнем межгосударственных отношений, и которые, как мне кажется, нельзя рубить с плеча. Проблемы, несомненно, есть. Но к их решению необходимо подойти с правильной стороны. Если мы обратимся к истории вопроса, то поймем, что до тех пор, пока не решена глобально проблема Приднестровья, убирать российские миротворческие силы – это значит провоцировать возможность очередного обострения ситуации со всеми вытекающими последствиями", - уверен Нагерняк.

Он отметил, что к приднестровской проблеме привязан вопрос долгов за газ.

"Возникает вопрос, а зачем сейчас поднимать эту тему? Может быть начать с чего-то позитивного? То же самое касается ситуации вокруг ЕАЭС. Разве присутствие Молдовы в качестве наблюдателя в ЕАЭС разве мешает развитию экономики Молдовы или развитию экономических связей Молдовы с западными странами? На мой взгляд, наоборот, - расширяет экономические возможности Молдовы иметь выгодный бизнес на Западе, и на Востоке", - продолжил вице-председатель Российско-молдавского делового совета.

По его мнению, главной проблемой, которую предстоит решать новым властям – политическая раздельность страны.

"И задача нового президента, - подытожил он, - не просто упрочить свою власть и жестко гнуть свою линию, а попытаться консолидировать весь молдавский народ, придать импульс движения и работать таким образом, чтобы вне зависимости от того, какие политические взгляды исповедуют те или иные группы людей, эта работа шла во благо народа Республики Молдова".

С диаспорами надо работать

Председатель Федеральной Национально-Культурной Автономии (ФНКА) молдаван России Людмила Корсун сказала, что молдаване России неравнодушны к ситуации, которая сложилась в стране после выборов, так как в приоритете всегда "наши родственники, которые остались в Молдове".

"Произошло то, что произошло. Даже те граждане, которые проголосовали за нового президента, голосовали – не конкретно за Майю Санду, а за какие-то изменения. Люди мечтают уже, что в Молдове произойдут изменения в лучшую сторону. Независимо от того, где находятся наши соотечественники, они желают видеть Молдову процветающей страной", - заявила Людмила Корсун.

Она обратила внимание на тот факт, что официальные структуры власти РМ, которые должны работать с диаспорами, делают это избирательно.

"Я неоднократно обращалась с предложениями, чтобы, по мере возможности, наладить связь между властями и ФНКА. Не знаю почему, но как я уже говорила ранее в своих комментариях, чиновники нас разделяли на своих и чужих. Обращалась в Бюро по связям с диаспорой. Но они даже не отвечают на официальные наши письма – мы не получили от них ни одного ответа", - сообщила Корсун

"Неужели страна не может поддержать хотя бы как-то – мы же не просим много. Молдова не может предоставить даже флаги молдавские. Это печально. Тем не менее я с оптимизмом смотрю в будущее и буду делать все возможное для налаживания связей с молдавскими властями", - заключила она.

Фактор общественных инициатив и СМИ

Ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев рассказал о "человеческом измерении" в связях России и Молдовы.

"Отношения между народами наших стран насчитывают несколько сотен лет, и сейчас очень важно не потерять эти человеческие отношения. Хотел бы отметить, что со стороны Молдовы и ряда российских регионов существуют инициативы по развитию побратимских связей. Например, в Воронеже отдельный проект молдавской диаспоры курирует Национальная палата Воронежской области. Проведены ряд обменов между студентами молдавских и воронежских вузов", - заявил Худолеев.

Он рассказал и о других проектах, которые осуществляются между Молдовой и Россией в рамках побратимских связей. "Общественные инициативы могут помочь восстановить отношения между странами и народами, сгладить какие-то конфликты, наверное, это перспективное направление", - сказал спикер.

Касаясь вопроса роли и влиянии современных СМИ в коммуникациях между странами, заместитель главного редактора медиахолдинга "Регионы России" Дмитрий Киселев подчеркнул важнейшую роль прессы в этих процессах.

"СМИ играют ключевую роль в информировании людей, и их необходимо подключать к работе, в том числе диаспор наших стран. Важно подключать и бизнес в этот процесс. Наш медиа-холдинг готов к совместной работе со Sputnik в освещении жизни диаспор", - сказал Киселев.

Российский бизнес готов поддержать диаспору

В свою очередь, председатель Комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак отметил заинтересованность молдавских предпринимателей, работающих в России, в стабильной Молдове и хороших молдавско-российских отношениях.

"Нам важно, чтобы межстрановые отношения укреплялись. Понятно, что в текущем моменте мы осторожно наблюдаем за изменениями, которые происходят в Молдове, но сдержанно надеемся, что тот курс, который столетиями был между нашими странами, он так или иначе будет продолжен", - сказал представитель деловых кругов.

"Я представляю большую организацию. Сегодня формируется "Деловой клуб соотечественников", который, как предполагается, будет объединять уже интегрированных в российский бизнес выходцев из Молдовы. Это и крупный, и средний бизнес. У нас очень много достойных соотечественников. При этом ностальгические нотки о Молдове присутствуют у всех. Все они готовы способствовать консолидации нашей диаспоры и работать над совместными проектами с диаспорами", - подчеркнул Шлопак.

Проекты будущего надо планировать сегодня

Глава Координационного совета российских соотечественников РМ Алексей Петрович подчеркнул, что для укрепления молдавско-российских связей важно выстраивать будущее уже сегодня.

"С моей точки зрения, говоря о прошлом, которое тесно связывает Молдову и Россию, надо говорить о будущем – это молодежь, которая, как это ни печально, в большинстве своем покинула свою страну. Они трудятся в других странах. Но последние события показали, что наши люди могут быть активными, когда этого захотят и когда есть такая задача – проявить активность и добиться определённого результата", - сказал он.

Для достижения указанной цели, он Петрович отметил приоритетные совместные инициативы.

"Я считаю, что надо сосредотачиваться на проектах, которые нацелены в будущее. Это, безусловно, экономические проекты, без которых наши связи невозможно развивать", - подчеркнул спикер.

В заключительной части онлайн-конференции прозвучала идея о создании Всемирного конгресса молдаван, а также пожелание консолидации диаспоры ради процветания Молдовы и соотечественников во всем мире.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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