12:10 03 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.81
  • USD17.27
  • RUB0.23
  • RON4.27
  • UAH0.61
Поиск
Миротворческий пост города Бендеры на мосту через Днестр.

Реакция в Приднестровье на заявления Майи Санду

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
4810
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/01/32713710.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201203/32740908/reaktsiya-v-pridnestrove-na-zayavleniya-mayi-sandu.html

В четверг, 3 декабря, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Реакция в Приднестровье на заявления Майи Санду".

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. О том, как в Тирасполе расценивают заявления избранного президента Республики Молдова Майи Санду о выводе из Приднестровья Оперативной группы российских войск, о долгах за газ и других актуальных вопросах, касающихся Приднестровского урегулирования и взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем, расскажет экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир ЯСТРЕБЧАК.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

Теги:
Приднестровье, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российские миротворцы на одной из улиц в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе
Фото - Российские миротворцы контролируют Лачинский коридор
Аграрии выдвинули ультиматум депутатам.
Видео: Протест аграриев против повышения ставки НДС на сельхозпродукцию
Сколько жилья было сдано в эксплуатацию в Молдове в 2020 году
"Квартирный вопрос" в Молдове: рост или падение

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться