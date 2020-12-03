В четверг, 3 декабря, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Реакция в Приднестровье на заявления Майи Санду".

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. О том, как в Тирасполе расценивают заявления избранного президента Республики Молдова Майи Санду о выводе из Приднестровья Оперативной группы российских войск, о долгах за газ и других актуальных вопросах, касающихся Приднестровского урегулирования и взаимоотношениях между Кишиневом и Тирасполем, расскажет экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир ЯСТРЕБЧАК.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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