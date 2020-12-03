Ястребчак о предложении вывести миротворцев: Санду ничего нового не озвучила

В Тирасполе ждут от властей и политиков в Кишиневе позитивных и конструктивных шагов, а не жестких заявлений.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Большой вопрос – почему миротворческая тема так обеспокоила на данном этапе избранного президента Республики Молдова. Вопрос этот озвучил в ходе онлайн-конференции экс-министр иностранных дел непризнанной ПМР Владимир Ястребчак. Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

"Насчет миротворцев позиция госпожи Санду не является какой-то принципиально новой. Вопрос только в том насколько далеко она готова пойти", - сказал спикер.

По его словам, статус контингента по поддержанию мира юридически полностью обоснован – они находятся в Приднестровье на законных основаниях.

© Sputnik / Irina Leahova Владимир Ястребчак.

"Следует понимать, что у миротворцев есть прочная договорно-правовая база, основанная на соглашении 1992 года, ряде других документов, в частности совместном заявления трех президентов – России, Приднестровья и Молдовы. Этот документ был подписан в марте 2009 года, где четко сказано, что любые вопросы, связанные с переформатированием миротворческой операции, возможны только по итогам урегулирования молдавско-приднестровских отношений", - сказал Ястребчак.

Он отметил, что в случае отказа от подписанных ранее соглашений новому президенту РМ стоит их подкрепить юридически.

"Если действительно есть решительный настрой на ликвидации миротворческой операции, то можно, к примеру, начиная с 25 декабря, уведомить российскую и приднестровскую стороны о том, что политико-правовая позиция РМ, которая была зафиксирована в 2009 году, более не является актуальной. Если есть подписанные документы об отказе от своих обязательств, надо заявлять не некими ритуальными посланиями городу и миру, но вполне конкретными такими же юридически обязывающими документами", - подчеркнул Ястребчак.

По его словам, сегодня нет четкого понимания, какой именно меседж прозвучал из уст Майи Санду – привычное, необходимое озвучивание ритуальной позиции, или какое-то серьезное намерение.

Кроме того, сказал эксперт, "если мы говорим о миротворческой составляющей российского присутствия, необходимо будет объясняться и с другими участниками этой миротворческой операции, в частности, с представителями ОБСЕ и Украины ".

Касаясь присутствия в Приднестровье ОГРВ, спикер отметил, что после событий 2014 года и тех трудностей, которые появились в связи с ротацией миротворцев, и служащих ОГРВ, "пришлось исходить из того, что это по сути единый миротворческий механизм".

"Военнослужащий ОГРВ являются и основой для ротации с миротворческим контингентом, и одновременно, у них есть и другая важная миссия – охрана складов боеприпасов военного имущества бывшей 14-й армии, которые находятся в Рыбницком районе, в селе Колбасна. Поэтому надо учитывать и этот аспект российского присутствия. Говорить о том, что эти боеприпасы можно вывести достаточно оперативно, также не приходится, так как у многих из них истек срок хранения, и транспортировка весьма затруднена. Есть проблемы и с утилизацией на месте", - заявил политик.

"Повторю, - продолжил он, - что нет никакой принципиальной новизны в том, что озвучила госпожа Санду о выводе войск. Подобная позиция озвучивалась и другими президентами до нее. Но надо учитывать и другой аспект. Да, можно и нужно с пониманием относится к тому, что эта позиция регулярно озвучивалась властями Республики Молдова. Но на мой взгляд, равным образом и с таким же пониманием надо относится и к тому, что своя позиция озвучивалась и российской стороной ".

Ястребчак напомнил, что еще 25 лет назад, 17 ноября 1995 года, Госдума России в ответ на обращение парламента непризнанной ПМР рекомендовала президенту РФ признать Приднестровье зоной своих стратегических интересов. В 1996 году Госдума рекомендовала президенту РФ рассмотреть вопрос о постоянной дислокации на территории Приднестровья ограниченного контингента войск Российской Федерации.

"Если мы уважаем одну постоянную позицию, то стоит уважать и учитывать другую постоянную позицию. Более того, РФ давно продвигает тезис о синхронизации вопросов, связанных с возможностью вывоза боеприпасов бывшей 14-й армии и политического урегулирования конфликта", - говорит спикер.

Он подчеркнул, что для решения проблем необходимо продолжать политический переговорный процесс. Благодаря во многом прогрессу в политическом урегулировании, РФ выполнила основные положения, которые содержались в Стамбульских договоренностях 1999 года.

"Необходимо демонстрировать политическую волю, готовность продвигаться вперед, и тогда, возможно, будут определенные подвижки. В частности, в период 2001–2002 годов активно вывозилось и утилизировалось на месте тяжелая бронетехника, которая находилась на вооружении российских войск. С тех пор наблюдается стагнация, паровоз политического переговорного процесса сегодня не просто стоит, такое впечатление, что уже и рельсы разобраны", - сказал Ястребчак.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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