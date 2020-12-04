Что будет с русским языком в Молдове

В пятницу, 4 декабря, в 11.15, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Законопроект о статусе русского языка в Молдове".

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Депутат парламента Республики Молдова, соавтор законопроекта о статусе русского языка в Республике Молдова Адриан ЛЕБЕДИНСКИЙ расскажет о сути нового законопроекта и шансах его принятия в парламенте.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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