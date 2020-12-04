Владимир Песня: хорошая фотография заставляет задуматься не о факте, а о сути события

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. На вебинаре SputnikPro с участием специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", лауреата World Press Photo-2016 Владимира Песни был аншлаг. Не всем желающим удалось послушать мнение мастера – выяснилось, что и у Zoom есть ограничения. А тем, кто принял участие в мероприятии, довелось услышать и узнать много интересной и полезной информации, лично пообщаться со спикером.

© Photo : Владимир Песня, из личного архива Владимир Песня.

Субъективная реальность

"Все, что я скажу – весьма субъективно. Призываю вас следовать совету древних мудрецов и все подвергать сомнению, даже слова признанных мэтров, тем более, мои, потому что, размышляя над сомнениями, мы развиваемся, а принимая все на веру – деградируем", - предупредил фотограф, начиная свое выступление.

По словам Владимира Песни, новостным фото может быть любая картинка, связанная с событием, новостным поводом. Но является ли она фотографией с большой буквы, это вообще большой вопрос, особенно сейчас в условиях все возрастающего информационного давления нашей жизни.

"Мое глубочайшее убеждение состоит в том, - сказал он, - что хорошая новостная фотография – это нечто большее, чем просто иллюстрация, чем банальная фиксация состоявшегося события. Фотография – это то, что заставляет остановится и задуматься не о факте, а о сути события".

Как этого добиться? У каждого фотографа свои рецепты. Но есть какие-то общие положения, которые кристаллизовались на более чем столетнем пути фотографии в новостях, продолжил Песня.

Как разобраться в новостях фотографу

Он выделил новости трех типов – прогнозируемые, частично прогнозируемые, и вовсе непрогнозируемые. Фотограф, таким образом, должен готовиться к работе соответственно их характеристикам.

На самом деле большинство новостей именно такие – заранее знаем где и что произойдет, приходим к этому времени и фотографируем – это очень просто.

Особый тип событий – непрогнозируемые. К ним относятся разного рода катаклизмы, техногенные катастрофы, войны, революции, преступления, в общем все, что происходит внезапно. Есть промежуточный тип – частично прогнозируемые события – когда что-то пошло не так как ожидалось.

"К примеру, во время финала чемпионата мира по футболу, на поле села НЛО. К таким же случаям можно отнести работу фотографа в зоне катастроф, боевых действий, когда, понятно, все предусмотреть нереально, но какие-то вещи исходя из своего или чужого опыта, можно предсказать", - отметил специалист.

Не надо жертв и героизма

Когда речь идет о новостях в горячих точках, внезапных событиях, то здесь важна скорость – быстро добраться до места, быстро сообразить, что снять, быстро передать картинку в редакцию, при этом остаться в живых, целым и невредимым.

"Героизм в нашем деле вредная штука. Мертвый фотограф карточек в редакцию не принесет. И вообще – самая гениальная фотография не стоит человеческой жизни".

Если соблюдать разумные правила предосторожности, а в таких съемках нет других премудростей, - по сути событие снимает себя само. Важно поворачиваться в нужную сторону и нажимать на кнопку.

Включайте ум и смекалку

По словам эксперта, задача усложняется, когда вы снимаете последствия событий. Тут уже приходится выкручиваться и, в первую очередь, думать о тех сюжетах, которые заставят людей сопереживать.

Поэтому придется проявлять находчивость, а может быть, принимать нестандартные решения. Надо быть готовым к любому развитию событий.

Прогнозируемые новости. С одной стороны, легче легкого. Например, театр. Сидишь в зале, фиксируешь зрелище, потом выбираешь карточки.

Но на самом деле, чтобы получить хорошие фотографии, даже к простой задаче нужно подготовиться заранее. Знать с какой точки будет позволена съемка, чтобы выбрать подходящий объектив, стараться не помешать зрителям, может быть, даже прочитать пьесу, чтобы знать, когда и что будет происходить.

"Если мы хотим чего-то большего, нужно приложить максимум усилий, чтобы пробить так называемую четвертую стену – проникнуть за кулисы и подсмотреть как создается это волшебство. Поэтому необходимо уметь договариваться и, повторю, думать".

Спортивные новости

В процессе стандартной работы, рассказывает лауреата World Press Photo-2016, постоянно возникают какие-то неожиданные сюжеты.

К каждой съемке надо готовиться заранее.

Иметь представление о правилах, механике, геометрии перемещения спортсменов по спортплощадке, о законах оптики, о тонкостях человеческого восприятия изображения. В голове надо держать даже индивидуальные особенности спортсменов, как они реагируют на события в той или иной игре. И тогда будут получаться отличные фотографии.

Социальная сфера

Здесь очень важно понимать, что работа состоит не только в получении картинок, но и в постоянном изучении этических и нравственных проблем – надо понимать, что стоит показать, а что нет. Это зависит от вашего внутреннего развития и осознания того, для чего вы это делаете.

"Главный принцип социальной фотографии как у врача – главное – не навредить. Ни один пусть даже самый острый репортаж не стоит поломанной судьбы его героя".

Техника, ум и сердце

Да, для получения хорошей фотографии, техника важна. Но все же прописная истина в том, что снимает не камера, а человек.

© Photo : Владимир Песня, из личного архива Владимир Песня

Даже на самую простую камеру можно снять впечатляющие кадры, уверен Песня.

По его словам, мощность и разнообразие аппаратуры позволяют фотографу чувствовать себя более свободно в выборе сюжетов и меньше завесить от капризов погоды и освещения.

Но не страшно, если у вас пока не самые топовые камеры и объективы. В этом случае нужно тщательнее продумывать свои сюжеты, съемки и не браться за заведомо невыполнимые задачи.

По мнению специального фотокора "Россия сегодня", мастер должен обладать не только фотографическими знаниями, но быть гармонично развитой личностью – любителем и знатоком хорошей литературы, музыки, кинематографа, истории, естественных наук – все это важно.

Сегодня ценится умение фотографа рассказывать истории с помощью изображения. Современная визуальная журналистика ориентируется именно на этот способ подачи, а не на одиночные фотографии.

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