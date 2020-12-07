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Гагаузия

В чем смысл "гагаузского пакета" законов

© CC BY 2.0 / Maxence / Welcome to Gagauzia
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201207/32792378/gagauziya-mozhet-obresti-novyy-status-.html

В понедельник, 7 декабря, в 16:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "В чем смысл и значение "гагаузского пакета" законов".

КИШИНЕВ, 7 дек. - Sputnik. Парламент Молдовы принял в первом чтении пакет "гагаузских законов", которые были разработаны и согласованы совместной рабочей группой высшего законодательного органа и Народного собрания Гагаузии в 2016 году.

На принятии законопроектов в варианте авторов настаивала и большая группа аккредитованных в Молдове дипломатических миссий во главе с ЕС, США, Россией,  а также ОБСЕ и другими международными организациями.

Об основном смысле и значении "гагаузского пакета" законов расскажет один из его соавторов, депутат парламента РМ Федор ГАГАУЗ.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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Теги:
Гагаузия, Гагаузия


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