В чем смысл "гагаузского пакета" законов

КИШИНЕВ, 7 дек. - Sputnik. Парламент Молдовы принял в первом чтении пакет "гагаузских законов", которые были разработаны и согласованы совместной рабочей группой высшего законодательного органа и Народного собрания Гагаузии в 2016 году.
На принятии законопроектов в варианте авторов настаивала и большая группа аккредитованных в Молдове дипломатических миссий во главе с ЕС, США, Россией, а также ОБСЕ и другими международными организациями.
Об основном смысле и значении "гагаузского пакета" законов расскажет один из его соавторов, депутат парламента РМ Федор ГАГАУЗ.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.
Свои вопросы спикеру вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.
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