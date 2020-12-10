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Информационные войны

Фейки года: теория и практика противодействия информационным войнам

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Пресс-центр
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Sputnik Молдова
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В среду, 16 декабря, в 10.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Москва – Минск – Ереван на тему: "Информационные и гибридные войны – как противодействовать фейкам?".

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Почему важна оперативная реакция на информационные вбросы? Какова роль СМИ и технологий инфовойн в контексте событий, происходящих в странах ближнего зарубежья? На эти и другие вопросы ответят спикеры:

— профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей МАНОЙЛО

— участник информационных операций КГБ СССР за рубежом, руководитель направления журналистских расследований портала Вбросам.нет, на котором технология отражения фейков отрабатывается впервые, Анатолий ПЕТРЕНКО.

Также к участию в мероприятии приглашен аналитик Центра военно-политической журналистики, топ-блогер "Живого Журнала" ("Рупор тоталитарной пропаганды") Борис РОЖИН.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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