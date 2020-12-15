Что происходит с молдавской экономикой

В пятницу, 18 декабря, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Экономика Молдовы – итоги 2020 года, перспективы развития страны".

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Из-за фактора коронавируса в Молдове, как и в остальной Европе, зафиксирован значительный спад во многих отраслях экономики, существенно сократился ВВП страны.

По прогнозам экспертов, в 2021 году экономическая ситуация в Европе и мире из-за пандемии также будет сложной. Проблемы в экономике, возможно, скажутся и на социальной сфере.

Об итогах развития Республики Молдова в 2020 году, а также о перспективах развития страны в ближайшем будущем расскажут:

— главный редактор газеты "Экономическое обозрение "Логос-Пресс" Дмитрий КАЛАК;

— президент ассоциации IT компаний, член Экономического совета при президенте РМ Вячеслав КУНЕВ;

— президент Ассоциации патронатов индустрии туризма, член экономического совета при премьер-министре РМ Сергей МАНЯ;

— экономист, бывший вице-премьер РМ Александр МУРАВСКИЙ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру пресс-центра Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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