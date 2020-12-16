Фейки – часть глобальных информационных войн

Кто, как и с какой целью внедряет фальшивые новости в медиа-пространство? Об этом рассказали эксперты в ходе видеомоста Кишинев — Москва —Минск — Ереван.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Современные информационные войны – это один из видов вооруженных конфликтов, которые ведутся между государствами. Об этом заявил в ходе дискуссии один из участников видеомоста профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

© Sputnik Участники видеомоста Москва — Кишинев — Минск — Ереван.

Создатели спецопераций

"Каждая информационная война – это особый вооруженный конфликт, который в отличие от традиционных войн может вестись и в мирное время, поскольку сегодня нет норм международного права, которые ограничивали бы применение агрессивных информационных методов воздействия и информационного оружия", — сказал Манойло.

По его словам, такого рода войны состоят из информационных операций, а те, в свою очередь, это оперативные комбинации, сочетающие в себе методы информационного воздействия, оперативно-агентурного воздействия, и оперативных мероприятий на каналах открытых телекоммуникационных сетей.

"Это те самые оперативные комбинации, которыми очень любят заниматься различные разведки всего мира. И как правило, если речь идет об информационной операции, за ее спиной всегда стоит иностранная разведка, то есть спецслужба какого-то государства", — уточнил эксперт.

Эффективный инструмент

Фейки же, по его словам, — "один из инструментов этих информационных операций, а фейковая информация или фейкньюс — это заведомо ложная информация, либо информация, вырванная из контекста происходящих событий резонансного характера, единственная цель которой создание ажиотажа".

Профессор отметил, что очень часто ажиотаж создается на пустом месте фейками — этим они и опасны.

Создав ажиотаж, фейки не просто могут вызвать панические настроения или реакции в обществе, они перехватывают информационную повестку и начинают ее диктовать широким массам населения.

Абсолютное оружие

"В последнее время фейки практически все без исключения стали вирусными, то есть они приобрели вирусный характер, апеллируют к эмоциям, а не к разуму, поэтому очень быстро устанавливают контроль над людьми, которые переходят в состояние эмоционального возбуждения под воздействием той или иной резонансной информации, причем возбуждаются от нее быстрее, чем появляется мысль о том, что эту информацию вообще надо бы проверить и сопоставить с фактами", — сказал специалист.

Мануйло отметил, что после того победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году фейковые новости соединились с вирусными технологиями их распространения, а основным его механизмом стало эмоциональное заражение.

"Фейки стали абсолютным оружием. Против них практически нет противоядий. Никто не знает, как с ними бороться. Но мы буквально в последнее время выработали технологию, которая позволяют эти фейки вскрывать, разоблачать, и перехватывать у них сначала информационную повестку, а затем и оперативное управление. Одним из элементов этой технологии является платформа vbrosam.net", -— подчеркнул спикер.

О всплеске фейковых новостей

В свою очередь участник информационных операций КГБ СССР за рубежом Анатолий Петренко рассказал о том, какие цели преследуют авторы дезинформации.

"Одной из задач вбросов на уровне фейков является как раз то, чтобы создать некую первичную информационную волну, заразив ею в том числе и СМИ, которые, ссылаясь на источники, порой достаточно уважаемые, могли бы их тиражировать. Это, подчеркну, обращение к эмоциям — фейки все эмоционально заряжены. В них содержатся полный набор известных манипуляторных техник", — сказал Петренко.

"Фейки 2020 года, — продолжил он, — я бы подразделил, во-первых на русофобские, во-вторых — антипутинские и прочие по принадлежности. Но каждый фейк содержит в себе достаточно ложную информацию, поданную весьма своеобразно со ссылкой на некие авторитеты, которые в массе своем мало известны публике".

Одна из задач противодействия и разоблачения фейков, по словам эксперта, заключается в том, чтобы читатель мог получить альтернативную информацию, основанную на привлечении достоверных источников.

Эффективность информационных спецопераций

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, известный также как блогер Colonel Cassad, отвечая на вопрос об особенностях фейк-ньюс последних лет, в частности сказал, что 2020 год вряд ли может дать явного победителя в номинации "эффективный борец с дезинформацией ", потому что практически все крупные игроки имели как крупные успехи в разоблачении дезинформационных мероприятий, оппонентов и их конкурентов, так и серьезные ошибки.

"Например, в США в пылу борьбы с российской дезинформацией и разоблачением российских шпионов совершались просто чудовищные информационные "самострелы ". Даже в самих США крутили пальцем у виска. С другой стороны, мы видели достаточно успешные информационные мероприятия британских спецслужб, которые, несмотря на всю абсурдность всех историй, связанных с "Новичком", достаточно успешно показывают этот сериал, который пользуется большой популярностью в евроатлантических структурах и странах, где эти структуры господствуют ", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что Россия в этом плане, несмотря на то, что она, по понятным причинам, высмеивает уровень этого сериала, находится в положении защищающейся страны, вынуждена действовать реактивно на такие истории как расследование, например, преступления австралийских солдат в Афганистане, которое стало запалом для целой серии скандалов, в том числе недавний конфликт с Китаем по поводу трактовки этих событий.

Человеческий фактор и системная работа

По его словам, в этой информационной войне используются как собственные возможности и инструменты для ее ведения, так и ошибки оппонентов.

"Безошибочно ее никто не ведет. Ошибаются и США, и Великобритания, и Россия. Информационной работой занимаются обычные люди, а безошибочно люди не работают. Так или иначе всегда есть человеческий фактор – люди совершают ошибки, как на уровне управленческом, так и на уровне исполнителей", — уверен эксперт.

По его словам , хотелось бы, чтобы Россия всегда себя эффективно позиционировала на мировой арене, эффективно и элегантно ставила на свое место оппонентов, разоблачала фейки, но так бывает не всегда.

"Мы знаем, как успешные действия России, так и неуспешные. Это же касается и других стран. Берем и Белоруссию, где, с одной стороны, в начале событий, связанных с попытками свержения Лукашенко, информационная кампания была властями практически полностью проиграна, совершались чудовищные информационные ошибки, "самострелы", — но постепенно ситуация выправилась и сейчас на фоне того, как работают государственные медиа Белоруссии, мы видим целую череду информационных ошибок со стороны белорусской оппозиции, которая себя постепенно дискредитирует. Определенные события все-таки меняют соотношение этих побед и поражений, и Белоруссия наглядный тому пример", -— сказал Рожин.

Имидж страны

Он подчеркнул, что оценивать эффективность информационного воздействия необходимо не по каким-то отдельным фейкам, а по системной работе.

"Комплексная системная работа в течение длительного времени по информационному противодействию или информационная работа с собственными нарративами приносит либо позитивные результаты, когда страна начинает лучше позиционировать себя в мире, либо негативные, когда государство даже для собственных граждан начинает выглядеть очень подозрительно, подчиняясь тем нарративам, которые ей навязаны извне", — подчеркнул эксперт.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.

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