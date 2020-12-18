Выстоит ли Молдова в глобальном экономическом кризисе

Об итогах развития Республики Молдова в 2020 году, а также о перспективах развития страны в ближайшие годы рассказали известные эксперты.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Новый 2021 год будет гораздо сложнее для экономики Молдовы, чем уходящий 2020. Об этом заявили участники онлайн-конференции на тему: "Экономика Молдовы – итоги 2020 года, перспективы развития страны". Мероприятие было организовано пресс-центром Sputnik Молдова.

В экстремальных условиях

По словам экс вице-премьер-министра РМ Александра Муравского, в уходящем году исполнительная власть работала в сложнейших эпидемических и климатических обстоятельствах, а также в условиях постоянной и сложной политической борьбы.

© Sputnik / Rodion Proca Александр Муравский.

"Когда началась пандемия, менялись прогнозы. Первые были относительно оптимистичные, правительство исходило из того, что мы не выйдем на планируемый рост ВВП 4,5%, но где-то в пределах 3% будем иметь. Как негативный вариант рассматривался 1%, крайний вариант - 0%. Но на наших глазах началось падение, которое сегодня оценивается в 6,5% за год", — сказал эксперт.

Среди секторов, которые больше всего пострадали от пандемии, он указал HORECA, внутренний и внешний туризм, швейную и легкую промышленность, поскольку они работают в тесной кооперации с итальянскими и германскими предприятиями, а также предприятия, связанные с автомобилестроением.

"При этом, как не парадоксально, сохранялась макроэкономическая стабильность. Инфляция сходит к нулю. Кстати, это говорит, что в стране заторможены инвестиционные процессы", — сказал экономист.

По его словам, сокращается внешнеэкономическая деятельность. Но стабильность обеспечивается в значительной степени и благодаря накопленным и продолжающимся накапливаться в этой ситуации, валютным резервам НБМ.

"Правительство выполняет свои социальные обязательства, - отметил он, — в том числе по пенсиям и зарплатам. Хотя мины замедленного действия уже закладываются, поскольку есть огромная дырка в бюджете, которая не покрывается теми ресурсами, на которые рассчитывали – это и российский кредит, деньги ЕС и МВФ".

Спад ВВП на 8% – далеко не самый худший показатель

Главный редактор газеты "Экономическое обозрение "Логос-Пресс" Дмитрий Калак обратил внимание на то, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулась страна, макроэкономические показатели, на самом деле, ничуть не лучше или хуже, чем во многих других странах.

© Sputnik / Rodion Proca Дмитрий Калак.

"Пандемия затронула всех, — сказал он. — Плюс засуха, которая повлияла на сельское хозяйство, роль которого в экономике, в экспорте довольно существенная. Тем не менее, спад ВВП на 8% в таких условиях – далеко не самый худший показатель. Сегодня мы должны говорить о том, как ситуация этого года может отразится на развитии экономики РМ в дальнейшем, и во-вторых, – какие уроки мы должны извлечь из ситуации этого года".

По словам эксперта, весь этот год правительство действовало как пожарные – оно тушило пламя, которое с каждым днем все разрасталось, появлялись все новые очаги. При этом, подчеркнул он, мы не должны забывать, что ресурсы у нашего государства небольшие.

Калак уверен, что, исходя из ситуации этого года, мы должны подумать над тем, чтобы сделать, во-первых, экономическое развитие более стабильными, предсказуемым и устойчивым, и, во-вторых, чтобы правительство было как можно меньше политизировано.

Задачи стратегического характера

Сегодня, по мнению спикера, страна должна решить задачи стратегического характера, которые надо незамедлительно решать независимо от того, кто находится у власти и в оппозиции – по таким вопросам надо находить консенсус и решать проблемы. Среди приоритетов он назвал изменение административно-территориально устройства, необходимость изменения Конституции, системы управления государством, децентрализацию власти и финансирования.

"Политические игры с перетягиванием бюджета, распределением трансфертов и другими выплатами по регионам в зависимости от политических пристрастий, имеют большой негативный эффект", — сказал Калак.

Успешный бизнес

Президент ассоциации IT компаний, член Экономического совета при президенте РМ Вячеслав Кунев не сомневается, что в условиях нарастающего кризиса из-за фактора пандемии, важно использовать позитивный опыт молдавского IT-сектора.

© Sputnik / Miroslav Rotari Вячеслав Кунев.

"Динамика развития нашей отрасли и ее маржинальность самая высокая в Молдове, поэтому мы считаем, что IT – лидер среди всех отраслей экономики. Наша отрасль меньше всего пострадала от последствий пандемии, за некоторым исключением", - сообщил он.

По словам Кунева, в условиях пандемии возник огромный спрос на дижитализацию бизнеса, все вдруг вспомнили, что надо иметь интернет-магазины, заниматься доставкой, что многие сотрудники могут работать удаленно, и на подобные сервисы возник огромный спрос, который сейчас удовлетворяется компаниями.

"Если в этом году этот спрос удовлетворялся разными компаниями, то я прогнозирую, что в следующем году это будут делать гиганты, типа Фейсбука, Гугла и им подобных. Они перетянут на себя все сервисы, связанные с диджитализацией бизнеса – я предполагаю, что на них их долю придется до 90% этих сервисов", —заявил эксперт.

Также Кунев отметил, что из-за пандемии в кратчайшие сроки, за четыре месяца, в Молдавии был осуществлен переход на дистанционное, онлайновой образование.

"Мой прогноз – во всех странах, в том числе и в Молдове, в следующем году, все что касается взаимодействия бизнеса и бизнеса, бизнеса и государства, общества и государства, будет максимально диджитализировано. Это в том числе и способ повысить конкурентоспособность экономики, так как приведет к снижению издержек", - сказал Кунев.

Отрасль IT вместе государством, добавил он, пытаются в этом направлении предпринять максимум усилий.

Ситуация с туризмом

По словам президента Ассоциации патронатов индустрии туризма, члена экономического совета при премьер-министре РМ Сергея Мани, данный сектор – один из самых пострадавших повсеместно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Сергей Маня.

"Если говорит в общем о ситуации в мире, то доходы компаний сферы туризма упали в среднем на 85%. По данным НБС туроборот во внутреннем туризме снизился на 56%. Средняя выручка молдавских турагенств с января по сентябрь составила 530 тысяч леев, то есть только 24% от показателя 2019 года. Большинство отелей приостановило свою деятельность. Большие потери у авиакомпаний. К большому сожалению, государство не смогло им помочь", - отметил Маня.

Какие перспективы в 2021?

Коснувшись этой темы, Александр Муравский заявил, что правительству необходимо найти способы максимальной либерализации самозанятости граждан. Надо всемерно ослабить узлы давления на бизнес.

Также Муравский отметил, что Молдове нужен доступ к финансовым рынкам.

"Нужно поддерживать хорошие отношения с Россией, чтобы сохранять нормальные экономические связи, особенно для аграрного сектора, а также использовать все возможности доступа к финансовым ресурсам Запада. Рассчитывать, что на помидорах, винограде и вине обеспечим индустриализацию страны и прорыв экономики, - это иллюзия. Деньги и люди – вот два двигателя экономики", — утверждает он.

По мнению Дмитрия Калака, в Молдове срочно нужно создавать Чрезвычайную комиссию в области экономики для вырабатки комплексных, срочных и эффективных мер по минимизации негативного влияния кризиса на экономику.

Кризис повсюду, что делать?

Вячеслав Кунев обратил внимание на наступивший глобальный экономический кризис, в том числе из-за противостояния США и Китая.

"Весь мир, на мой взгляд, входит в глобальный экономический кризис, который будет длится около пяти лет минимум. Молдова находится в этом экономическом контексте. С другой стороны, у нас хроническая политическая нестабильность. В следующем году у нас опять выборы, а это значит мощное противостояния всех ветвей власти. Если честно, я не понимаю, когда это приведет к конструктивному равновесию. Эти факторы будут играть негативную роль", — предупреждает он.

В этих обстоятельствах нужно искать точки роста, особенно важна необходимость использования внутренних ресурсов.

Откуда взять деньги?

"Резервы НБМ – свыше трех миллиардов долларов. Да, должен быть какой-то минимум для обеспечения критического объема импорта в течении полугода, но остальные деньги надо возвращать в экономику", - говорит Кунев.

Сегодня, подчеркнул он, ликвидность банковской системы составляет свыше 40 миллиардов леев - это мертвые деньги, которые не используются.

"Надо находить механизм для их использования. Это наши деньги, которые надо запустить в экономику", — подытожил спикер.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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