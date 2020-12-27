Политические итоги 2020 года в Молдове, и каких событий ждать в 2021-м

В понедельник, 28 декабря, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Политические итоги 2020 года в Молдове, и какие события ждут страну в 2021".

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. После президентских выборов и изменений в парламенте конфигурация управления в Молдове претерпела значительные изменения, как и общая политическая ситуация в стране. О причинах победы нового президента и перестановок сил в парламенте, о деятельности правительства, о сценариях политической жизни в 2021 году расскажет политолог Корнелиу ЧУРЯ.

Мероприятие будет транслироваться на русском языке на сайте и страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, Одноклассники, а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail e.pascari@sputniknews.com.

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