Какая ожидается зима в Молдове в 2021 году – прогноз Гидрометеоцентра

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Декабрь 2020 года в Молдове выдался относительно теплым и дождливым, продолжительные снежные и морозные зимы остались только в воспоминаниях, книгах и фильмах прошлых лет.
Каких сюрпризов ждать от погоды в 2021 году, ждут ли нас заморозки, метели и снегопады? Об этом расскажет начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова Лидия ТРЕЩИЛО.
Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, "Одноклассники", а также YouTube.
Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail: e.pascari@sputniknews.com.
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