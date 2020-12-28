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Зима в Молдове. Архивное фото

Какая ожидается зима в Молдове в 2021 году – прогноз Гидрометеоцентра

© Sputnik / Miroslav Rotari
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20201228/33047891/kakaya-ozhidaetsya-zima-v-moldove-v-2021-godu-prognoz-gidrometeotsentra.html

Во вторник, 29 декабря, в 12.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет онлайн-конференция на тему: "Каких сюрпризов ждать от погоды в 2021 году – прогноз Гидрометеоцентра Молдовы".

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Декабрь 2020 года в Молдове выдался относительно теплым и дождливым, продолжительные снежные и морозные зимы остались только в воспоминаниях, книгах и фильмах прошлых лет.

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Каких сюрпризов ждать от погоды в 2021 году, ждут ли нас заморозки, метели и снегопады? Об этом расскажет начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова Лидия ТРЕЩИЛО.

Мероприятие будет транслироваться на страницах Sputnik Молдова в соцсетях Facebook, "Одноклассники", а также YouTube.

Свои вопросы спикерам вы можете присылать продюсеру Sputnik Молдова Евгению Паскарю на номер +37379900003 в Viber, Whatsapp, Telegram или на e-mail: e.pascari@sputniknews.com.

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