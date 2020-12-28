Чуря: на выборах президента Молдовы победил виртуальный постмодерн

Современные технологии управления избирательным процессом превратили голосование в яркую театральную постановку, которая показана в популярном американском сериале "Карточный домик" и была использована в нашей стране.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Результаты выборов президента Республики Молдова, которые прошли в ноябре, стали главным политическим итогом 2020 года, создав новую весьма запутанную политическую реальность. О политических итогах уходящего года рассказал политолог Корнелиу Чуря в ходе онлайн-конференции, организованной пресс-центром Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Корнелиу Чуря Молдова

Ошибки и просчеты избирательной кампании

По словам эксперта, команда Додона явно недооценила соперника, была заметна излишняя самоуверенность кандидата и всего его штаба, что наложило отпечаток на избирательную кампанию и ее конечный результат.

"Но все же, как мне кажется, определяющими стали внешние причины. Победу Майе Санду в основном гарантировала диаспора во многом за счет работы в соцсетях ее сторонников, достаточно мотивировавших избирателей".

Новые модели и инструменты политической борьбы

По словам аналитика, избирательная кампания Додона и вообще подход на постсоветском пространстве провосточных политологов пока что страдает излишней тяжестью, ставкой на традиционные массмедиа – на телевидение, а в нашем случае и на избирателей в Приднестровье.

"В то же время избирательная кампания Майи Санду была более легкой, воздушной и виртуальной. Она ориентировалась на гражданское общество, а не на партии, на соцсети, а не на телевидение, ну и, конечно же, диаспора – это тоже нечто такое, что нельзя ухватить, почувствовать, нечто такое, что ускользает из рук", – сказал Чуря.

Он отметил, что с диаспорой давно работали – ее подготавливали еще с 2010 года, когда были созданы соответствующие для этого структуры. Этот долголетний труд дал свои плоды в конце концов.

"Я думаю, что и социалисты в Молдове и вообще на постсоветском пространстве, те политические силы, которые ориентируются на Москву, должны пересмотреть свои методы политической борьбы, организации избирательной кампании и сориентироваться на постмодернистскую виртуальную модель, которую предлагает Запад".

Война без особого смысла

Чуря считает, что в прошедшей избирательной кампании не было важно, в чем суть политического меседжа Майии Санду, – это была борьба стенка на стенку.

"Сама эта борьба дала сильный зрелищный эффект, и мы в ходе избирательной кампании, как Майя Санду, например, готовили какую-то яичницу. И все эти моменты сыграли в ее пользу. Если власть использует административный ресурс, в основном который часто не помогает в достаточной мере, то у оппозиции есть другие, которые были успешно использованы. И в самом деле, в такой постмодернистской виртуальной борьбе суть искажается и исчезает суть процесса и смыслы. Выборы закончились – но пока что все обсуждают вопрос о заборе вокруг дворца президента – снесет его новый президент или оставит только открытые ворота", – сказал Чуря.

Борьба за власть и предвыборная риторика

Отвечая на вопрос о целях и задачах Майи Санду на посту президента, эксперт сказал, что, по его мнению, борьба с коррупционерами и олигархами-захватчиками слишком расплывчата и избирательна, главная же заключается в том, чтобы закрепить свою власть, добиться успеха по горячим следам и на парламентских выборах.

По его словам, смысл политического существования Майи Санду сегодня заключается в том, чтобы не раскрывать свои карты. "Чем раньше она сформулирует смысл своего политического месседжа, тем быстрее люди начнут терять доверие, потому что в нем отсутствует конкретика".

"Сейчас суть ее политической программы – досрочные выборы. Майя Санду в течение полугода будет воевать с этим ненавистным парламентом. Неугодных будут выкуривать из парламента всеми правдами и неправдами", – сказал Чуря.

По его словам, в следующем году мы будем наблюдать острое противостояние между многими парламентскими фракциями, даже большинством в парламенте, и Майей Санду, которая объявила, что досрочные выборы являются политической целью PAS.

Но проблема в том, что за исключением, может быть, социалистов все остальные фракции не хотят покидать парламент, но объявлять об этом они не могут, используя другие объяснения и предлоги.

"Мы входим в фазу противостояния политических сил. Придется договариваться, и в этом сложность для Майя Санду, она не очень умеет договариваться – она должна научиться это делать", – считает Чуря.

По мнению эксперта, не исключено также, что оставленные на главной улице Кишинева трактора будут использоваться в качестве устрашения политических оппонентов, чтобы они были сговорчивее.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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