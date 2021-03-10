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Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 52

Видеомост: Негативные последствия пандемии COVID-19 для экономик стран СНГ

© Sputnik / Валерий Мельников
Пресс-центр
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (125)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20210310/33937667/Videomost-Negativnye-posledstviya-pandemii-COVID-19-dlya-ekonomik-stran-SNG.html

В четверг, 11 марта, в 12.00 состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан, посвященный экономическим последствиям пандемии коронавируса COVID-19.

КИШИНЕВ, 10 мар – Sputnik. В рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ – 30 лет" пройдет видеомост "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения".

Centrul COVID-19 Chișinău
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.

Как изменится экономика в постпандемический период? Как преодолеть негативные последствия пандемии? Что ждет бизнес от государств? Каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?

Участники в Москве:
— заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина ИЗОТОВА;
— первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан ДАВЫДОВ;
— вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир ПАДАЛКО;
— председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Олег ДУНАЕВ;
— директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Андрей ТОЧИН;
— руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар КИШКЕМБАЕВ;
— начальник Главгосэкспертизы Игорь МАНЫЛОВ.

Возобновление очного обучения в вузах.
© Sputnik / Илья Наймушин
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В Минске:
— первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Сергей ГУНЬКО;
— заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис МЕЛЕШКИН.
В Бишкеке:
— председатель правления "РСК Банк" Азизбек ОМОРКУЛОВ.
В Кишиневе:
— госсекретарь Министерства экономики Республики Молдова Михаил ЛУПАШКУ;
— и.о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион ПЕРЖУ;
— вице-мэр Кишинева Инга ИОНЕСИЙ.
В Нур-Султане:
— заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Евгений БОЛЬГЕРТ.

Обращаем ваше внимание, что в целях максимального снижения риска распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (125)


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