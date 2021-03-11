Видеомост: Как преодолеть негативные последствия пандемии COVID-19

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Кишинев – Нур-Султан, посвященный экономическим последствиям пандемии коронавируса нового типа, проходит в этот четверг.

Видеомост "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств – участников СНГ и пути их совместного решения" проходит в рамках Международного экономического форума государств – участников СНГ "СНГ – 30 лет" .

Негативные последствия пандемии затронули практически все отрасли. Сильно пострадали транспорт и розничная торговля, культура и туризм, отдельные секторы промышленности, сократилась занятость. Но стимул для развития получили медицина, электронная торговля, онлайн-услуги и дистанционное обучение.

Участники форума обсуждают важные вопросы: как изменится экономика в постпандемический период, возможно ли преодолеть негативные последствия пандемии, чего ждет бизнес от государства и каковы векторы развития промышленной кооперации и цифровой экономики в СНГ?

Участники видеомоста в Москве:

— заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина ИЗОТОВА;

— первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан ДАВЫДОВ;

— вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир ПАДАЛКО;

— председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по международному сотрудничеству Олег ДУНАЕВ;

— директор Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Андрей ТОЧИН;

— руководитель Секретариата члена Коллегии (Министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Аскар КИШКЕМБАЕВ;

— начальник Главгосэкспертизы Игорь МАНЫЛОВ.



— первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Сергей ГУНЬКО;— заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис МЕЛЕШКИН.— председатель правления "РСК Банк" Азизбек ОМОРКУЛОВ.— госсекретарь Министерства экономики Республики Молдова Юлина ДРЭГЭЛИН;— и.о. министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова Ион ПЕРЖУ;— вице-мэр Кишинева Илья ЧЕБАН.— заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Евгений БОЛЬГЕРТ.

Обращаем ваше внимание, что мероприятие проводится в онлайн-режиме целях максимального снижения риска распространения коронавируса.

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