Дискуссионная платформа Sputnik Moldova с участием Теодора Кырнаца и Романа Михэеша

Пресс-центр
Получить короткую ссылку
13910
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/19/34119385.jpg
Sputnik Молдова
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/i/logo.png
https://ru.sputnik.md/press_center/20210325/34123229/diskussionnaya-platforma-sputnik-moldova-s-uchastiem-teodora-kyrnatsa-i-romana-mikheesha.html
В пятницу, 26 марта, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Moldova состоится пресс-конференция на тему: "Кто усугубил политический кризис в Молдове и как его преодолеть".
КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Гости мероприятия – эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац и политический аналитик Роман Михэеш.
©
Sputnik / Miroslav Rotari
После очередной неудачной попытки утверждения молдавским парламентом нового состава правительства страна в самый разгар пандемии очутилась перед перспективой роспуска парламента и досрочных выборов.
Гости мероприятия представят свой анализ данной ситуации и предложат пути ее преодоления.
Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также в соцсетях.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova