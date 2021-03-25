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Парламент Республики Молдова

Дискуссионная платформа Sputnik Moldova с участием Теодора Кырнаца и Романа Михэеша

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20210325/34123229/diskussionnaya-platforma-sputnik-moldova-s-uchastiem-teodora-kyrnatsa-i-romana-mikheesha.html

В пятницу, 26 марта, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Moldova состоится пресс-конференция на тему: "Кто усугубил политический кризис в Молдове и как его преодолеть".

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КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Гости мероприятия – эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац и политический аналитик Роман Михэеш.

После очередной неудачной попытки утверждения молдавским парламентом нового состава правительства страна в самый разгар пандемии очутилась перед перспективой роспуска парламента и досрочных выборов.

Гости мероприятия представят свой анализ данной ситуации и предложат пути ее преодоления.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также в соцсетях.

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