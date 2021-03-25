Дискуссионная платформа Sputnik Moldova с участием Теодора Кырнаца и Романа Михэеша

В пятницу, 26 марта, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Moldova состоится пресс-конференция на тему: "Кто усугубил политический кризис в Молдове и как его преодолеть".

© Sputnik / Miroslav Rotari Гречаная: к вопросу вотума доверия кабмину Гросу парламент не будет возвращаться Гости мероприятия – эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац и политический аналитик Роман Михэеш.

После очередной неудачной попытки утверждения молдавским парламентом нового состава правительства страна в самый разгар пандемии очутилась перед перспективой роспуска парламента и досрочных выборов.

Гости мероприятия представят свой анализ данной ситуации и предложат пути ее преодоления.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также в соцсетях.

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