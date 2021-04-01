Опыт антикризисного управления страной как важный урок для следующих правительств

Второго апреля в 17.00 в пресс-центре Sputnik Moldova экс-глава правительства Ион Кику расскажет о том, как ему пришлось управлять страной в разгар пандемического кризиса, о нынешних политических процессах в Республике Молдова и о перспективе досрочных выборов.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. В 2020 году кабмин Молдовы во главе с Ионом Кику наряду с правительствами стран всего мира был застигнут врасплох пандемическим кризисом. Министерствам Молдовы пришлось столкнуться с лавиной проблем, обусловленных новыми непредвиденными обстоятельствами.

Какие уроки могут извлечь нынешние правители из опыта правительства Кику?

Сожалеет ли он о своем решении уйти в отставку?

Почему Кику решил вернуться в политику и создать новую партию?

Насколько необходимы Молдове досрочные парламентские выборы в условиях пандемического кризиса? Решат ли они насущные проблемы страны и не создадут ли новые?

Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться в пятницу, 2 апреля, в мультимедийном пресс-центре агентства Sputnik Молдова.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте sputnik.md, а также в социальных сетях.

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