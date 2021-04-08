SputnikPro: узнайте, как объединять новостное видео и текстовый контент

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Очередной вебинар в рамках просветительского проекта SputnikPro научит интегрировать тексты в видеоформат. Пройдет это мероприятие в пятницу, 9 апреля, в 13.00.

Спикером вебинара на тему "Как объединить новостное видео и текстовый контент и остаться в выигрыше" выступит Александр Фомин – шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания "Украина.ру".

Фомин начинал работу в медиагруппе "Россия сегодня" с внештатного автора на Украине (2017 год). Ранее работал на телеканале "Звезда" (проект "Украина онлайн: Восток/Запад") и в украинских СМИ.

Окончил Российский университет дружбы народов (РУДН) по специальности "международная журналистика". Аспирант РУДН.

Александр Фомин, Шеф-редактор отдела социальных сетей интернет-издания Украина.ру

Член совета блогеров и журналистов при Совете Федерации Российской Федерации. Член Союза журналистов России.

В ходе вебинара Александр планирует охватить следующие тезисы:

- интегрируем тексты в видео-формат: что зайдет, а что нет?

- делаем наоборот: как из видео сделать полезный текстовый контент?

- конвергенция разных платформ: как это работает?

Представители СМИ, желающие принять участие в онлайн-сессии, могут зарегистрироваться, пройдя по ссылке.

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – это серия уникальных мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба.

Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира. С марта 2018 года в нем приняли участие более двух тысяч журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений. За новостями просветительского проекта можно следить на странице в Facebook.

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