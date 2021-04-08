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Аурелиу Чокой

И.о. премьера Аурелиу Чокой – гость пресс-центра Sputnik

© Sputnik / Osmatesco
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20210408/34304929/io-premera-aureliu-ciocoi-gost-press-tsentra-sputnik.html

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой станет гостем мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова в пятницу, 9 апреля, в 20.15.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Парламент ввел в Молдове чрезвычайное положение на 60 дней. Вместе с тем Комиссия по чрезвычайным ситуациям сложной эпидемиологической обстановки установила новые ограничения. В то же время общество продолжает сталкиваться с серьезными экономическими и социальными проблемами.

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В рамках нового эпизода дискуссионного клуба в пресс-центре Международного информационного агентства и радио Sputnik и.о. премьера Аурелиу Чокой ответит на вопросы о действующих в Молдове ограничениях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, о том, что произойдет, если Конституционный суд признает несоответствующим Основному закону страны решение о введении чрезвычайного положения, о том, когда могут возобновить работу в очном формате учебные заведения, и когда Молдова закупит вакцину от COVID-19 для иммунизации населения.

Еще одна тема – похищение украинского судьи Николая Чауса. Как это произошло? Вовлечены ли в это представители госструктур? И рискует ли разгореться дипломатический скандал? 

Также в ходе беседы речь пойдет о наличии средств в госбюджете для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам, об экспорте пшеницы, о том, смогут ли сельхозпроизводители рассчитывать на поддержку со стороны государства. И начнет ли правительство Молдовы предпринимать шаги, чтобы Россия вновь пошла навстречу и утвердила нулевые пошлины для молдавской сельхозпродукции?

Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также на страницах агентства в соцсетях.

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