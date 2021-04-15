Теодор Кырнац и Виктор Степанюк о том, что последует за решением КС

В пятницу, 16 апреля, в 11.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоится пресс-конференция на тему: "Что последует за решением Конституционного суда".

Конституционный суд 15 апреля признал наличие обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента Молдовы "из-за неспособности назначить правительство в соответствии со статьей 85 Конституции". Доводы в поддержку своего обращения в КС президент Майя Санду представила суду лично.

К заключению Конституционного суда были приложены два особых мнения судей Сергея Цуркана и Владимира Цуркана.

Что последует за решением КС? Как будут дальше развиваться события в стране? Насколько усугубится политический кризис в Молдове?

Ответы на эти вопросы дадут эксперт в области конституционного права Теодор КЫРНАЦ и политолог, бывший советник президента Виктор СТЕПАНЮК.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн на сайте sputnik.md, а также в соцсетях.

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