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Пресс-центр Спутник

Что происходит в Конституционном суде – объясняют Пушкаш и Пулбере

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20210422/34484633/chto-proiskhodit-v-Konstitutsionnom-sude--obyasnyayut-pushkash-i-pulbere.html

В прямом эфире будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, касающиеся правовой роли Конституционного суда.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. В пятницу, 23 апреля, в 11.00 следите за прямым эфиром, где будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, касающиеся правовой роли Конституционного суда, также состоится ряд дискуссий о последних тенденциях в деятельности КС и их возможных последствиях.  

Конституционный суд в последние несколько лет неоднократно удивлял молдавское общество. Политический контекст, в котором принимались некоторые из наиболее значимых решений, наложил на КС тень подозрения. Политические лагеря по-разному интерпретируют решения Конституционного суда, что приводит к снижению доверия к учреждению.

Чтобы прояснить роль, функции, миссию, а также разобраться в последних тенденциях в деятельности учреждения, а также для того, чтобы как можно больше граждан Молдовы смогли составить ясную картину происходящего, мы пригласили на Sputnik двух бывших судей и председателей Конституционного суда Виктора Пушкаш и Думитру Пулбере.

За прямым эфиром можно следить на сайте sputnik.md, а также в социальных сетях Facebook и YouTube.

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