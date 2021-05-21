Глава Центризбиркома - гость пресс-центра Sputnik Молдова

Менее чем через два месяца Республика Молдова изберет новый парламент. Проведение досрочных выборов обсудим в пятницу, 21 мая, в пресс-центре Sputnik Moldova с председателем ЦИК Дорином Чимилом.

В середине лета граждане Молдовы в стране и за рубежом осуществят свое избирательное право и сформируют новый состав законодательного форума.

Сколько избирательных участков откроется за границей, сколько денег нужно на выборы, сколько граждан зарегистрировались заранее?

© Sputnik / Mihai Caraus Дорин Чимил

Ответы на эти и другие вопросы узнаем из первых уст - в беседе с гостем пресс-центра Sputnik Молдова председателем Центральной избирательной комиссии Дорином Чимилом. Он станет участником нового раунда обсуждений в режиме live.

Начало диалога - в 11.30.

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