Глава Центризбиркома - гость пресс-центра Sputnik Молдова

В середине лета граждане Молдовы в стране и за рубежом осуществят свое избирательное право и сформируют новый состав законодательного форума.
Сколько избирательных участков откроется за границей, сколько денег нужно на выборы, сколько граждан зарегистрировались заранее?
Ответы на эти и другие вопросы узнаем из первых уст - в беседе с гостем пресс-центра Sputnik Молдова председателем Центральной избирательной комиссии Дорином Чимилом. Он станет участником нового раунда обсуждений в режиме live.
Начало диалога - в 11.30.
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