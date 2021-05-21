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Пресс-центр Спутник

Глава Центризбиркома - гость пресс-центра Sputnik Молдова

© Sputnik / Mihai Caraus
Пресс-центр
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/press_center/20210521/34822400/Glava-Tsentrizbirkoma-gost-press-tsentra-Sputnik-Moldova.html

Менее чем через два месяца Республика Молдова изберет новый парламент. Проведение досрочных выборов обсудим в пятницу, 21 мая, в пресс-центре Sputnik Moldova с председателем ЦИК Дорином Чимилом.

В середине лета граждане Молдовы в стране и за рубежом осуществят свое избирательное право и сформируют новый состав законодательного форума.
Сколько избирательных участков откроется за границей, сколько денег нужно на выборы, сколько граждан зарегистрировались заранее?

Dorin Cimil
© Sputnik / Mihai Caraus
Дорин Чимил

Ответы на эти и другие вопросы узнаем из первых уст - в беседе с гостем пресс-центра Sputnik Молдова председателем Центральной избирательной комиссии Дорином Чимилом. Он станет участником нового раунда обсуждений в режиме live.

Начало диалога - в 11.30. 

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