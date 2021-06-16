Видеомост: семейные ценности и традиции vs чайлдфри и гражданские браки

В четверг, 17 июня, в 12.00 состоится круглый стол в формате видеомоста Кишинев – Москва на тему "Семейные ценности и традиции vs чайлдфри и гражданские браки".

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В рамках круглого стола, который пройдет в формате видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, эксперты обсудят, что такое "семейные ценности" и насколько они актуальны в современном мире.

А также – является ли институт брака устаревшим, почему растет число пар, живущих в гражданском союзе? Есть ли реальные угрозы институту семьи и брака в обществе? Каковы тенденции числа разводов и с чем это связано?

Участники в Кишиневе:

– экс-депутат, религиозный деятель Валерий ГИЛЕЦКИЙ.

Участники в Москве:

– федеральный эксперт общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация поддержки семьи и семейных ценностей" Екатерина АВЕРКИЕВА;

– политолог Евгений КРУТИКОВ.

Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.

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