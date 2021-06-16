Видеомост: семейные ценности и традиции vs чайлдфри и гражданские браки

КИШИНЕВ, 16 июн – Sputnik. В рамках круглого стола, который пройдет в формате видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова, эксперты обсудят, что такое "семейные ценности" и насколько они актуальны в современном мире.
А также – является ли институт брака устаревшим, почему растет число пар, живущих в гражданском союзе? Есть ли реальные угрозы институту семьи и брака в обществе? Каковы тенденции числа разводов и с чем это связано?
Участники в Кишиневе:
– экс-депутат, религиозный деятель Валерий ГИЛЕЦКИЙ.
Участники в Москве:
– федеральный эксперт общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация поддержки семьи и семейных ценностей" Екатерина АВЕРКИЕВА;
– политолог Евгений КРУТИКОВ.
Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.
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