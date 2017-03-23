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Фото из пресс-центра

Молдавские спортсмены блистательно выступили на чемпионате мира

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  • Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
  • Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный и Стефания Татару
  • Валерий Заболотный
  • Ион Ченуша, Екатерина Мустяца и Кристиан Гайдэу
  • Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
  • Ион Ченуша
  • Екатерина Мустяца
  • Кристиан Гайдэу
  • Валерий Заболотный
  • Стефания Татару
  • Владимир Филипов
  • Александр Стоян
  • Валерий Заболотный и Стефания Татару
  • Екатерина Мустяца и Валерий Заболотный
  • Ион Ченуша и Валерий Заболотный
  • Кристиан Гайдэу и Валерий Заболотный
  • Валерий Заболотный и Владимир Филипов
  • Валерий Заболотный и Александр Стоян
  • Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Ион Ченуша, Екатерина Мустяца, Кристиан Гайдэу, Валерий Заболотный, Стефания Татару, Владимир Филипов и Александр Стоян

В четверг, 23 марта, в 10.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Награждение победителей и призеров Чемпионата мира по муай-тай в Таиланде".

С 11 по 18 марта в столице Таиланда Бангкоке прошел Чемпионат мира по муай-тай – версия WMF. Молдавские спортсмены завоевали шесть медалей всех проб, среди которых золотая медаль Стефании Татару, которая стала двукратной чемпионкой мира.

О выступлении сборной Молдовы в Бангкоке и других подробностях чемпионата шла речь на мероприятии.

В мероприятии приняли участие:
– чемпионка мира-2017 Стефания ТАТАРУ;
– серебряный призер чемпионата мира-2017 Екатерина МУСТЯЦА;
– серебряный призер чемпионата мира-2017 Ион ЧЕНУША;
– бронзовый призер чемпионата мира-2017 Владимир ФИЛИПОВ;
– бронзовый призер чемпионата мира-2017 Кристиан ГАЙДЕУ;
– бронзовый призер чемпионата мира-2017 Александр СТОЯН;
– вице-президент Национальной Федерации муай-тай и кикбоксинга Республики Молдова Валерий ЗАБОЛОТНЫЙ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
муай-тай, золотая медаль, единоборства, спорт, чемпионат мира, пресс-конференция, Стефания Татару, Валерий Заболотный, Молдова




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