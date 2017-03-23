Молдавские спортсмены блистательно выступили на чемпионате мира

С 11 по 18 марта в столице Таиланда Бангкоке прошел Чемпионат мира по муай-тай – версия WMF. Молдавские спортсмены завоевали шесть медалей всех проб, среди которых золотая медаль Стефании Татару, которая стала двукратной чемпионкой мира.
О выступлении сборной Молдовы в Бангкоке и других подробностях чемпионата шла речь на мероприятии.
В мероприятии приняли участие:
– чемпионка мира-2017 Стефания ТАТАРУ;
– серебряный призер чемпионата мира-2017 Екатерина МУСТЯЦА;
– серебряный призер чемпионата мира-2017 Ион ЧЕНУША;
– бронзовый призер чемпионата мира-2017 Владимир ФИЛИПОВ;
– бронзовый призер чемпионата мира-2017 Кристиан ГАЙДЕУ;
– бронзовый призер чемпионата мира-2017 Александр СТОЯН;
– вице-президент Национальной Федерации муай-тай и кикбоксинга Республики Молдова Валерий ЗАБОЛОТНЫЙ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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