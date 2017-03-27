Презентация документального фильма Unire prin ocupație. Ecouri

Представители молодежных движений "Наследники Штефана" и "Воевод" провели пресс-конференцию, на которой бы представлен документальный фильм "Unire prin ocupație. Ecouri" (что дословно можно перевести как "Объединение через оккупацию. Отголоски").

Также было высказано отношение молдавских молодежных патриотических организаций к незаконным акциям унионионистких движений в стране.

В мероприятии приняли участие:

– председатель молодежной организации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;

– председатель молодежной организации "Наследники Штефана" Дмитрий РОЙБУ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>