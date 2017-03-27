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Фото из пресс-центра

Презентация документального фильма Unire prin ocupație. Ecouri

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  • Дмитрий Ройбу и Николай Паскару
  • Дмитрий Ройбу
  • Николай Паскару
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Дмитрий Ройбу и Николай Паскару

В понедельник, 27 марта, в 11:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова состоялась пресс-конференция на тему: "Презентация документальног фильма "Unire prin ocupație. Ecouri".

Представители молодежных движений "Наследники Штефана" и "Воевод" провели пресс-конференцию, на которой бы представлен документальный фильм "Unire prin ocupație. Ecouri" (что дословно можно перевести как "Объединение через оккупацию. Отголоски").

 

Также было высказано отношение молдавских молодежных патриотических организаций к незаконным акциям унионионистких движений в стране.

 

В мероприятии приняли участие:

 

– председатель молодежной организации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;

 

– председатель молодежной организации "Наследники Штефана" Дмитрий РОЙБУ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.

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Теги:
Воевод, патриотизм, униря, фильм, пресс-конференция, Дмитрий Ройбу, Николай Паскару, Молдова




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