Презентация документального фильма Unire prin ocupație. Ecouri

Представители молодежных движений "Наследники Штефана" и "Воевод" провели пресс-конференцию, на которой бы представлен документальный фильм "Unire prin ocupație. Ecouri" (что дословно можно перевести как "Объединение через оккупацию. Отголоски").
Также было высказано отношение молдавских молодежных патриотических организаций к незаконным акциям унионионистких движений в стране.
В мероприятии приняли участие:
– председатель молодежной организации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;
– председатель молодежной организации "Наследники Штефана" Дмитрий РОЙБУ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу: бул. Штефан чел Маре, 202, 4 этаж.
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